The British ambassador who idealized UN peacekeeping missions has died

[1945ஆம்ஆண்டில்ஐக்கியநாடுகள்சபையின்உருவாக்கத்திற்குப்பிறகுபணியமர்த்தப்பட்டஇரண்டாவதுஇராஜதந்திரிமற்றும்பனிப்போரின்கடைசிஆண்டுகளில்இந்தஅமைப்பைவடிவமைக்கஉதவியபிரையன்உர்கார்ட்101வயதில்மாசசூசெட்ஸில்சனிக்கிழமைகாலமானார்

இந்த செய்தி இன்று அவரது மகள் ரேச்சல் உர்கார்ட் உள்ளூர் பத்திரிகைகளுக்கு அனுப்பப்பட்டது, ஆனால் மரணத்திற்கான காரணத்தை குறிப்பிடாமல்.

ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மிகவும் செல்வாக்கு மிக்க நபர்களில் ஒருவராக உர்கார்ட் கருதப்பட்டார், அமைப்பின் ஐந்து பொதுச் செயலாளர்களுக்கு ஒரு முக்கிய ஆலோசகராக இருந்து, ஐ.நா.வை அடிப்படையாகக் கொண்ட கொள்கைகளை இலட்சியப்படுத்தினார்.

1919 ஆம் ஆண்டில் ஐக்கிய இராச்சியத்தின் டோர்செட்டில் பிறந்த அவர், இரண்டாம் உலகப் போரின்போது பிரிட்டிஷ் இராணுவத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்தார், இது அவரது இராஜதந்திர வாழ்க்கைக்கு வழிகாட்டும் “மிகவும் நடைமுறை இலட்சியவாதத்தை” அவருக்குக் கற்பித்ததாக ஒப்புக் கொண்டது.

1950 களின் நடுப்பகுதியில், டாக் ஹம்மர்ஸ்கோல்ட் காலத்தின் பொதுச்செயலாளருக்கு மிக நெருக்கமான அணியில் இராணுவ அனுபவமுள்ள சிலரில் ஒருவராக இருந்த அவர், ஐ.நா. அவசரப் படைகளை உருவாக்குவதன் மூலம் ஐ.நா அமைதிகாக்கும் பணிகளை மேற்கொள்ள உதவினார், , 1956 ஆம் ஆண்டில், சூயஸ் கால்வாயில் எகிப்துக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையிலான விரோதப் போக்கைக் கண்காணிக்க அனுப்பப்பட்டது.

ஐக்கிய நாடுகளின் சாசனத்தில் சேர்க்கப்படாவிட்டாலும், ஐ.நா அமைதிகாக்கும் பணிகள் அவரது சிறந்த மரபு என்று கருதப்படுகின்றன.

சமாதான உடன்படிக்கைகளை அமல்படுத்த ஆயுதமேந்திய அல்லது நிராயுதபாணியான படையினரை அனுப்புவதை நோக்கமாகக் கொண்ட இந்த பணிகள் இப்போது ‘நீல ஹெல்மெட்’ என்று அழைக்கப்படுகின்றன, மேலும் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் தொடர்ந்து நெருக்கடியில் உள்ளன.

உர்கார்ட் தனது தொழில் வாழ்க்கையின் பெரும்பகுதியை நியூயார்க்கில் உள்ள ஐ.நா. தலைமையகத்தில் கழித்த போதிலும், காங்கோ, சைப்ரஸ், காஷ்மீர், நமீபியா மற்றும் மத்திய கிழக்கு போன்ற ஐக்கிய நாடுகள் சபை பின்பற்றிய மிகவும் சிக்கலான மோதல்களில் அவர் ஒரு மத்தியஸ்தராகவும் தூதராகவும் இருந்தார்.

ஐ.நா.வில் அவரது பங்கை இன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் தற்போதைய பொதுச்செயலாளர் அன்டோனியோ குடெரெஸ் அங்கீகரித்தார், அவர் ஒரு அறிக்கையில் “பிரையன் என்று குறி [Urquhart] The left is one of the deepest in the history of the organization. “

“As an adviser to Secretary-General Doug Hammerskold, he has helped define the purpose of UN action in the face of armed conflict and other global challenges. [cientista político] Recognized UN Ralph Punch, a member and winner of the Nobel Peace Prize, helped establish and later increase peacekeeping missions, ”Guterres said.

In addition to his official responsibilities, Sir Brian Urquardt was seen as the unofficial historian of the United Nations, and he defended public opinion in his autobiography, “A Life in Peace and War,” in addition to writing several reviews of the New York Criticism. Books.