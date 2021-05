Texas | The fleeing tiger was found a week after the search

(Houston) Un tigre qui avait déambulé la semaine dernière dans les rues de Houston au Texas, terrifiant les habitants, a été retrouvé samedi en bonne santé, a indiqué la police locale.

Agence France-Presse

Le tigre du Bengale, baptisé India et âgé de neuf mois, a été récupéré auprès de la femme de son propriétaire, un jeune homme de 26 ans qui avait été vu l’emmenant dans sa voiture.

Le félin en liberté, doté d’un collier, avait été aperçu dimanche dernier errant dans les rues d’un quartier résidentiel de la ville, filmé par certains voisins ébahis de voir un tigre dans leur jardin.

L’animal a été récupéré par l’épouse du propriétaire qui a accepté de rendre l’animal à la police, a expliqué samedi soir Ron Borza, de la police de Houston, lors d’une conférence de presse.

Il n’a pas précisé où avait vécu le félin depuis sa disparition, soulignant que l’épouse « savait constamment où était le tigre ».

India, qui est en « très bonne santé », devait être transféré dimanche dans un refuge pour animaux près de Dallas, a indiqué le policier.

Il a rappelé qu’il était illégal de posséder un tigre à Houston, contrairement à certains des comtés qui l’entourent.

Vous ne devriez pas avoir un animal comme celui-ci chez vous. Cet animal n'avait que neuf mois et il pesait déjà 80 kg, à l'âge adulte il peut faire jusqu'à 270 kg, il a encore ses griffes et peut faire beaucoup de dégâts.

Ron Borza, police de Houston

« J’aimerais bien récupérer [ces animaux] Keep them safe, ”said Commander Porsa. “They are not safe in an apartment or a house. They have to live with other animals. ”

Captive tigers are known to be in high numbers in Texas. State law allows you to own them until you register and confirm that the animal is locked.

In 2014, the WWF estimated that nearly 5,000 tigers were captured in the United States, more than the number of wild tigers worldwide.