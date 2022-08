Irish hero buried in Who? DNA analysis has begun!

Patrick Sarsfield, an Irish knight who died in 1693, was he buried in Hoo? Excavations will begin on the Avenue des Fosse. Descendants have already undergone DNA analysis to confirm a possible discovery!

** ********** ********** ********* **** ****** ** ********** ** *** ******* **** ********** ** * ***** ** ***** ******* **** * ** ****************************************************** ****** **** ** ********** ** * ****** *** ********** ** ** ** ****** *** ******* ***** **** ******* ** ******* ** ******* * * *** ********** *** **** ** ********** **** ******** ** ** *** *** ****** ** *** ***** ******* ** *** ** ******* ******* *** ****** **** ***** ***** *** ** *********** ***** ******** * *** ** ********** ***** ************** ** ************** ** ** * * ** ** ** ***** ** *** ** **** ******* **** ** *********** ** ******* ** ** *** ** **** ** ******** *** ******** ******* * * * **** ******* *** ******* **** ** ***** ** ******* **** ** *** *** **************** ** ******** ** ******* ** ***** ** **** ****** ********* ** ****** ** ******* ******** ********** **** *** ********** ********* ** ********** ** ********** ****** ****** *** ************** ************** ****** **** ** **** ***** ***** **** *** ********** ************** **** *** *** ** ***** *** ******** ************** ******* ** *** * *** ** ************* *** ********** **** ********** **** * * **** ***** ***** *** ******* ** ****** ****** *** ******** ** *** ******** ****** ********** ****** *** ********** ************** ** **** *** ******* ********* *** ********* ** **** ** ****** * **** ************** ** ****** ****** ** ********** ********** ******* ***** ***** ******** ** ** ******* ***** **** ** ** * ******* ** ****************** *** ****** ** ****** **** * ****************** ***** ******* * ******** ** **** ***** ********** ***** ********** * * ** * ********* ** ********** ************** ********* *** ** ** ** ******* ****** ********** *** ** ***** ************ ** ********** ******** ***** ********** **** ******* ************** **** ******** ********** **** ** ** ** * ** * ********** ***** ***** * ********** *** ** ***** ** * ****** ********** ********** ******* **** ** ********** * * ********** ******* ** ** ****** *** ******* **** *** ***** ** *** ************** ******* ************** *** ****** *** *** ********** ******* ** ************** ** ** * **** ** **** ********** ********** ****** ** *** *** ******* * * * *********** *** ** **** ****** *** ** ***** * ******* ** * * * ********** ** ****** ***** ********************** ** * ** *** ** ********** **** *** ***** **** ******** ** ***** * *** ****** ** ********** *** ***** *** ** ****** ******* * ** ** * ****** ***** ** ******* **** ** ** ***** ******* * **** ******* ** ********** ** ***** *********** * * ** ****** ** ******** ** ******** ****************** **** * * ********** *** ********** ************** ** ***** **** ** ** ****** ********** *** ******* ******* ** ******** ***** ** ********** ** ********************** ******** **** ******* * **************** **** ** **** ** ***** **** ** ***** ** **** *** ****************** ************ ** ******** ** * ** **** ****** ****** ** ********************** ******** ** ** *** ************ ****** ******* ****** ************ ** ** *** ********** ** *** ********** ** ** **** *** ********** * *** ********* **** ****** ****** ** ********** ********** ** * *** ****************************************************** ***** ******* ********** ** ***** ** ****** ***** ** ****** * **** ** *** * ******** ** **** ******* ** ********** ** *** * *** ** ************ ** ** ******* ********** ** ********** *** ** ** ******* ** ******* ********** **** ***** ** ***** * *** ** ** *** ************* *** ****************** ********* ******* ** ******** ******** ***** ***** **** *** ******* * * **** ** ***** ** ******* ********** *** ************** ********** ***** * * ********** ************************************** ****** * ** ******** **** ** **** ** ******* ** ** ***** ** *** ** **** ********************** ** ************ ** ******* ********* *** ********** ***** * *** ********** *** ******* ******* *** *** ** ******* **** ****** ******* ** ***** ********** ** ************** ***** ** ******** ************ ** ******* ******* **** *** **** **** ** ******* ********** ** ************** ** ** ******** ** **** **** ******* *** ********** ********************** ** ******** ** ****** **** **** **** ***** **** ****** *** ** ******** ** ** *** ** ******** ** **** ******** ***** *** ** ** ***** ** * ** ***** ******* ***** ** ****************** ***** ******** ********* ** ****** ****** * ****** ***** **** **** *** **** ************ ** ** ********** ** ***** *** ********** ** ** ** **** **** ********** ** ****** ***** **** ********** **** ******* ****** ******* *** ***** ** **** ** ******** **** ** *********** ******* ******* ******* ******* ********** * * ******* *** ********* ********* **** *** ** ** ********** * ***** ****** ** **********