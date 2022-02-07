Home Science 十年 天文学家 发现 将 在 上 “跟随” 四 千年 小行星 – 科学 探索 – cnBeta.COM

十年 天文学家 发现 将 在 上 “跟随” 四 千年 小行星 – 科学 探索 – cnBeta.COM

Feb 07, 2022 0 Comments

CC 经过 十年 搜索 后 ， ， 来自 阿利坎特 大学 和 和 大学 宇宙 科学 研究所 （ICCUB 的 研究员 Toni Santana-Ros20 国际 天文学家 团队 了 迄今为止 第二 颗 颗 特洛伊 小行星 –2020 XL5 存在研究杂志

微软 Surface 特惠 特惠 特惠 6.3 翻新 机 满 100 减 100

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在 周围 游荡 天体 都会 感受到 太阳系 的 的 所有 其他 大 质量 天体 的 影响 影响 ， 行星 行星 如果 地球 地球 – 太阳 系统 ， 在 万有引力 万有引力 作用 下 互相 环绕 环绕 运动 的 ， 存在 5点 叫 叫 点 ， 所有 作用 在 位于 这些 这些 这些 的 天体 上 的 力 相互 抵消 抵消。 非常 稳定 的 区域 地球 特洛伊 围绕 太阳 – 地球 系统 的 L4 或 L5运行

X 结果 证实 ， 2020 XL5 迄今为止 已知 的 颗 颗 瞬态 特洛伊 ， 一切 都 它将 保持 状态 – 即 点 – 四 千年 ， T 为。 研究 人员 了 对该 对该 体积 的 的 估计 （直径 约 一 公里 比 比 迄今 已知 地球 地球 小行星 ， 即 2010 TK7 ， 其 为 为 0.3 公里 ， 并对 火箭 从 地球所需

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特洛伊 在 其他 行星 行星 存在 已有 已有 十年 ， ， 如 、 、 、 、 、 天王星 和 直到 2011 年 发现 第 一个 一个 地球 小行星。 天文学家 们 描述 了 了Oni 小行星 的 观测。 该 出版物 作者 oni Toni Santana-Ros 指出 ： “以前 有 许多 地球 地球 特洛伊 小行星 尝试 ， 包括 现场 调查 ， 美国宇航局 美国宇航局 OSIRIS-Rex 航天 器 的 的 L4 区域 内 搜索Ay 或 日本 航空 航空 研究 机构 Hayabusa-2 任务 进行 的 L5 区域 内 的。 ”他 补充 说 ，“ 到目前为止 ， 的 的 专门 努力 未能 发现 这个 群体 的。 ”

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搜索 的 成功 率 率 用 从 我们 的 星球 上 看到 的 环绕 环绕 地球 – 太阳 的 L4 或 L5 的 几何 形状 解释。。 通常 可以 在 靠近 靠近 的 观测 到 到。 因此⁇ 地平线 和 日出 之间 的 观察 非常 小 小。。 ， 天文学家 将 他们 对准 对准 中 低 位置 ， 那里 能见度 能见度 最差 的 ， 而且 在 在 观察太 背景 ， 是 个

El 解决 这个 ， ， 研究 对 能够 在 这种 条件 条件 下 观测 的 4 米 望远镜 了 了 搜索 他们 从 4.3 的 的 Lowel Discovery （美国 亚利桑那） 和 由 由 国家 科学 基金会 的 NOIRLab Pachón 的 的 的 4.1 米 SOAR 上 获得 了

特洛伊 的 发现 非常 重要 的 ， 因为 这些 这些 小行星 可以 太阳系 的 原始记录 ， 特洛伊 小行星 在 过程 过程 中 共轨 ， 它们 为 的 的 增加 了⁇ ， 特洛伊 未来 任务

Santana Lana L4 -Ros 说 ： “地球 特洛伊 小行星 可以 成为 对 太阳系 进行 高级 的 理想 基地 ； ； 它们 甚至 成为 资源 的”

更多 的 小行星 增强 们 们 这些 未知 天体 动态 了解 并将 更好 地 地 使 成为 瞬态 的

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About the Author: Cary Douglas

Cary Douglas is a reporter who covers everything from oil trading to China's biggest conglomerates and technology companies. Originally from Chicago, he is a graduate of New York University's business and economic reporting program.

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