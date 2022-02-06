O 第五 疫情 疫情 高 陞 指 竹篙 灣 社區 社區 社區 設施 數 啟用 無 病徵 等 患者 – 香港 日報 – TOPick – 新聞

第五 疫情 嚴峻 ， 昨日 （5 日 新增 新增 351 確診 個案 約 約 200 宗 陽性 兩年 疫情 以來 單 高 港府 昨日 宣布 啟動 應變 應變⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇以及 由 起居 飲食 詳情 即檢疫

管理局 （醫管局 行政 行政 高 拔 拔 陞 今日 （6 日 在 電視 節目 《講清 講 楚 ， 今 疫情 是 最 一波 ， 形容 ​​確診 幾何 式 的 上升嚴重 ， 病床 壓力 ， ， 醫護 的 士氣 好好 指 很有 使命感 ， ， 到 館 社區 治療

Omicron Ic 強 中 ， 揪出 不少 確診 個案 ， 加上 Omicron 的 潛伏期 較短 「樂觀 可能 是 一個 正面 的 的

強調 已 為 「最壞 的 情況」 作好 準備 準備 ， 又 醫管局 有 可 處理 處理 今 波 因 今 波 疫情 確診 患者 大多 為 病情 病情 輕微 甚至 無 ， 在 1500 名1% 人 少於%% 一 成 以下 人士 有 ， 有關 情況 與 外國 比較 比較 認為 醫院需要

當局 集中 資源 照顧 有 醫療 需要 需要 病人 病人 病人 如果 真 幾何 式 或 或 海嘯 的 ， 那些 主要 需要 隔離 人士 ， 可能 要 要 在 社區 照顧 照顧 或⁇

昨日 （5 日 宣布 竹篙 灣 將 改為 社區 社區 設施 接收 檢測 但 但 病徵 病徵 患者。 拔 陞 亞博 館 社區 治療 治療 設施 接收 患者提供 部分 部分 設備 ， 包括 為 病人 照 X 光 抽血 等。 不過 ， 說 說 經驗 看 有 一批 染疫 也 特別 特別 醫療 ， 例如 是 是 年輕 的病患

又說 竹篙 灣 社區 社區 設施 料 料 天後 天後 啟用 ， 當局 會 極低 的 到 該處 ， 址 會 設有 醫療站 ， 惟 醫療 醫療 設備 會 會 簡單藥水 而 當 有 醫療 需要 時 ， 會將 會將 病人 調配 的 設施 或 附近 室 ， 強調 有關 病人 突然 突然 重症 的 機會

⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇打針 長者 等 認為 他們 對 醫療 需要 不太 不太 大 ， 會 使用 遙 距 、 程式 處理 ， 有 需要 需要 會有 電話 熱線

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