In CHRH, there are more govt impacts than the peak of the 3rd wave

Since Thursday, the situation regarding the number of hospital admissions due to Govt in Liege County has been dramatic. In Huy-Waremme, CHRH and CHC de Waremme are in the front row to face this 4th wave.



** ********* ****** *** *** *** *** **************** ***** ** ***** ** *** ** ******** ** ****** *** ******** **** ***** * ****************************************************** *** * **** *** ********** **** ** * ** * ********** ******** * *** *** ********* **** *** ********* **** ** ******* ** **** * ** * **** ** *** *** **** ** *** ** ** ** ***** ** ** ******* *** ** ***** **** **** *** ********* ********** **** **** ***** ** ** *** ****** ********* ** ******* ** ******** *** **** ** **** **** *** ********* ************* ** **** ***** ** ** ** *********** *** ** *** ***** ********** ** ****** ** ** **** ******************* ********* ********* ** **** ****** ***** *** ********** ** ******* *** ********* ******* ** ** ******** ********** ** ** ***** ** ******* *** ***** ********** ** ********** ************* ** *** ** ******* ********** ****** ******* ************ ** ********* *** * ******** ***** ** *** ******* **** ********** ** ******* ** ******* ************* ******** ******** ** ***** ******* ****************************************************** ****** ** ********** ** *** ********** ******** ** ******* **** ******* *** ** ********************** ** ****** ** *** ** ******** ** ******** ********** *** **** *********** ***** ** ** ******** **** ********** ***** *** ************************************************ *** * *********** ********* **** ****** *** ************* **** * ** ******** ** *** ******** ** **** ** ******** * ** ****** * ************ ** * * ** ******** ***** ************** **** * ** ******* *************** ******** **** ******** ***** ******* ** ****** **** ********** ********* *** ********** ************* ** *** **** *** ****** **** ** ******* *** ***** *** *** ********** **** ********** **************************************** **** *** ****** ** ***** ** **** ** ******** *** **** ******* **** * **** ** ****** *** **** *** ***** ** *** *** ** *** ******* * *** * **** ********** **** ** ******** ****