Pioneers

The first American to play in a UEFA tournament: Kyula Wisney

14/09/76: Lears 1-0 Hajj split (first leg of the UEFA Cup Winners’ Cup)

First American in the Champions Trophy : Steve Tritch

03/10/90: Spartak Moscow 2-0 Sparta Brock (Go first round)

First American to play in the UEFA Champions League : Joan Grovsky

10/16/96: Atletico Madrid 0-1 Borussia Dortmund (Groups)

First American in the final: Clint Dempsey

05/12/10: Atletico Madrid 2-1 AB Fulham (UEFA Europa League, Hamburg)

First Americans to win UEFA tournament: Alex Grieger, Gina Lewandowski

17/05/08 Umeå 1-1 FFC Frankfurt

24/05/08 FFC Frankfurt 3-2 Umeå



Tamarcus Beasley in trainingTy Getty Images

Most American appearances in Champions Club Cup / UEFA Champions League (including qualifications)

35: Christian Pulisic (Dortmund, Chelsea)

27 =Tamarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

27 = Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

20:Sacha Klejasthan (Underlite)

17:Claudio Raina (Rangers)

America’s highest score in the Champions Club Cup / UEFA Champions League

6: Tamarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

5: Christian Pulisic (Dortmund, Chelsea)

3: Sacha Klejasthan (Underlite)

2 = Brian Jersey (Haboyal Kriyat Shmona)

2 = Fabian Johnson (Wolfsburg, Manchengladbach)

2 = Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

2 = Weston McKinney (Schalke, Juventus)

Brad FriedelFP AFP / Getty Images

One American appears more in UEFA club matches *

43: Christian Pulisic (Dortmund, Chelsea)

40 =Brad Friedel (Liverpool, Blackburn, Aston Villa, Tottenham)

40 =Tim Howard (Manchester United, Everton)

39:Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

37:Okuchi Oneyev (La Louvre, Standard Lease, Twente, Sporting CB, Malaga)

34:Sacha Klejasthan (Underlite)

America’s highest score in UEFA club matches *

7: Clint Dempsey (Fulham, Tottenham)

6: Tamarcus Beasley (PSV Eindhoven, Rangers)

5: Christian Pulisic (Dortmund, Chelsea)

4 = Josie Altidore (Villarreal, AZ Alcmar)

4 = Sacha Klejasthan (Underlite)

3 = Jermaine Jones (Leverkusen, Schalke)

3 = Okuchi Oneyev (La Louvre, Standard Lease, Twente, Sporting CB, Malaga)

Christian Press© Tyrus ö FF

Most appearances of an American in UEFA club matches

34: Gina Lewandowski (FFC Frankfurt, Bavaria)

22: Janelle Guardia (Fortuna Hjoring, Fiorentina)

17: Ali Grieger (FFC Frankfurt, Tyrus)

15: Kristen Press (Gothenburg, Tyrus)

13: Ella Masar (Rosenkard, Wolfsburg)

America’s highest scores in UEFA club matches

12 = Kristen Press (Gothenburg, Tyrus)

7: Senate Farelli (Appallon)

5: Sam Mavis (Manchester City)

4 = Regina Holan (Sparta Brock)

4 = Sarah Huffman (Rhea)

4 = Jennifer Benson (Energy Voronezh)

4 = Catherine Walker (PK-35)

* UEFA Club Tournament Champions Club Cup / UEFA Champions League, UEFA Cup / UEFA Europa League, European Cup Winner’s Cup, UEFA Super Cup, European / South American Cup and UEFA Cup Inter Toto