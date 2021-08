சினிமா | When breaking the political screen

Contrairement au cinéma américain, où les films qui abordent les thèmes de la politique et des élections se comptent par dizaines, le genre est plus rare dans notre cinématographie. Il existe néanmoins des œuvres de fiction ou des documentaires à voir ou à revoir. En voici six pour accompagner cette 44e campagne électorale fédérale.

André Duchesne

La Presse

Guibord s’en va-t-en guerre, de Philippe Falardeau (comédie, 2015)

Député indépendant d’une circonscription du Nord québécois, Steve Guibord (Patrick Huard) détient la balance du pouvoir à la Chambre des communes où les deux partis ayant le plus de sièges sont divisés sur l’opportunité d’entrer en guerre ou non. Sous l’œil attentif de son stagiaire Souverain Pascal (Irdens Exantus), Guibord fait l’objet d’incessantes pressions provenant de tous les côtés, même de sa famille. Sur iTunes Store, Club illico, YouTube et Google Play.

PHOTO TIRÉE D’IMDB Polly Shannon (Margaret Trudeau) et Colm Feore (Pierre Elliott Trudeau) avec le réalisateur de la série

Trudeau, de Jerry Ciccoritti (minisérie biographique, 2002)

Colm Feore incarne Pierre Elliott Trudeau dans cette série de deux épisodes scénarisée par Wayne Grigsby. On y suit l’ancien premier ministre dans ses années au pouvoir jusqu’au rapatriement de la Constitution. La distribution comprend Luc Proulx (René Lévesque), Guy Richer (Jean Chrétien), Raymond Bouchard (Jean Marchand) et Raymond Cloutier (Gérard Pelletier). Un antépisode, The Maverick in the Making, est sorti en 2005. Par emprunt à BAnQ.

The Twentieth Century (V. F. Le vingtième siècle) de Matthew Rankin (comédie dramatique, 2019)

Ce film tourné à Montréal constitue une interprétation très libre et déjantée de la jeunesse de William Lyon Mackenzie King, chef du Parti libéral et 10e premier ministre du Canada. Entre la satire et la fantasmagorie, le film s’intéresse à la jeunesse de cet homme rêvant de devenir premier ministre du Canada, mais demeurant sous l’emprise de sa mère. Dan Beirne (King), Catherine St-Laurent, Emmanuel Schwartz, Sarianne Cormier et Annie St-Pierre sont de la distribution. Sur ICI Tou.tv, Vimeo, Crave, Club illico (Crave 1) et Maison 4:3.

Le confort et l’indifférence de Denys Arcand (documentaire, 1981)

Même si ce documentaire essentiel de Denys Arcand s’intéresse avant tout au référendum de 1980 au Québec, la présence du fédéral y est si importante qu’il a sa place dans cette liste. L’Office national du film, producteur, présente le documentaire comme un « éditorial cinématographique virulent » dans lequel le résultat de la soirée est soumis au jugement de l’histoire. Sur onf.ca

God Save Justin Trudeau (documentaire, 2014)

Encore un Trudeau ? Qu’on les aime ou non, père et fils ont été très présents sur la scène politique fédérale depuis 50 ans. Et ce documentaire de Guylaine Maroist et Éric Ruel est un incontournable des dernières années. En 2012, Trudeau fils monte sur le ring pour un combat de boxe singulier contre le sénateur conservateur Patrick Brazeau pour une cause caritative. Vainqueur, le libéral entame ainsi le chemin qui le mènera à la tête du Parti libéral, puis du pays. En parallèle, les auteurs posent des questions sur l’impact de telles démonstrations pour un politicien ambitieux. Sur Vimeo sur demande.

Pays, Close Robisat (play, 2016)

If Quebec and Canadian cinemas talk a little about politics, they are less likely to provoke female politics. In recent years, Pays Klose Robisat clearly stands alone. The film, starring Emily Vancamp, Macha Grenon and Natalie Dummer, features three women who are embroiled in an important negotiation between Pesco and the (imaginary) country of Canada to exploit mineral resources. Beyond the official nature of their encounters, they see the opportunity to position themselves and defend their view of the world. On the iTunes Store and YouTube.