Mons: Casemats sold for 1.4 million euros

The Walloon region will no longer have casemates located in the Place Nervien in Mons. The old army camps are now sold for 1.4 million euros. The three residents of the campus, the Route Museum, ASBL des Fuix de la Saint-Jean and AWAP (Walloon Heritage Company) are to move.

**** **** ** ******** ** ******** ************** *** ***** ***** ******** ** **** ** ** ***** ********* ** *********** *** ** ******* ********* ********* ****** ** ** ***** ** *** ******* *** ** ******* ******** ***** ******** ** ****** ** ****** *********** ********* ** ************* **** ** *** *************** **** ***** ********* ** *********** *** *********** ** *** ******** ****** ********** ** ******** ** ****** ******** ****** ***** ** ***** ********** ****** ****** ******* ** *************** ********** ********* *** **** ** ***************** *** ********** *********** ******** ** **** ********** ****** **** ***** *** ******** *** ** **** ******* *** ** ***** ** ***** *** ****** ** ****** ***** **** ** ******** ******** ****** ************ ***** **** ** ******* ****** ********* ** ***** *** ********* *** ****** **** ****** ** ** ***** ***** **** **** ******* ********* ***** **** **** ************** *********** ** ***** ** *** *********** *** ************* ********** ** ******* **** ************ ** *********** ********** ********* ** **** ***** ****** ** ****************** ** **** ************** ********* ** ******* ** ******** ****** ******** ******** ************ ************** *** ******* ** **** ******** ******** ** ** **************** *** ********* ** **** **** ************* **** **** ** ** ** ******* ********* ***** **** *************** *** ***** ******* ******* ** ******* ** ** ********** ******** ********** ****** ******* ** ******* ********* ** *** ***** *********** **** ********** *** ** **** ************* ****** ********* **** ***** ** ******* ************** ************** ****** ** ********* ********* *** ******* ******** ** ******* ******** ********** *** ********** ** ** *** **** ** ******* *** ********* *** ****** ***** ****** **** ***** ***** ******** ***** ******* ***** *********** ** ** ***** ** ****** ***** ******* ***** ********* *** **** ** *** ***** ***** ***** *** *** ****** *** ******** ******* ***** *** ***** ********* ******* *** ************ ** **** ** ** ** ****** ** ***** ** **** **** ******** *** **** ** ** ** ******** ** ******** *********** ******** ** *********** ************* *** ********** ******* *** ******** ** **** ***** *** **** **** **** *** ***** ****** ******* ** ******* ************** *** ** **** ********* *** ******** *** **** *** ***** ******* ********** ********* **** ** ********** *** ** ** ******** ***** *** ********** ** ** *** ** ****** ** ** ***** ******** *** ********** ************** ********* *** *** ****** ** ******* ********** ** *** **** **** ************ **** **** ********** *** *** ********* *********** ****** ** ****** ***** ******* ********** ***** **************** *** **** ****** *** ** *** ********* ** **** ** *******