Lorena Penjean, direct the secret communicaciones of the Convenience, anonymous renuncia al cargo con creaticas hakia la direct mesa direct, encapsulated by María Elisa Quinteros.

Su dimisiin fue invida por corre electronics a los miembros de la mesa aso las 21.26 de est noche.

All interior of the Convenience building is quine lase differentiations of Penjean with this arrastraban des el elíodon de Elisa Loncon, las que acrecentar tras la llegada de Quinteros a la testera.

“He llgado a la conclusiin de que non existent la cohesiin interna ni la voluntad que se requiere para desplegar un estrategia comicacional professional y acorde a la magnitud del desafo. Un Plan de Communicaciones a la altura de la ciudadanía ”, afirmó Penjean al cominzo de su misiva.

Ms sobre Convención Constitucional

The periodista manifests itself in the concept of a “communicacial” as well as the “presupuesto inexperienced, perceived by many, factually dependent on the reporting of las and low constituents, in Mesa Directiva, in es Presidenta Quinteros ”.

“Los esferzos communicacionales son un deber, no one opción finds trata de processes with this complement”, continuing Penjean en su carta a la mesa.

“La voz institucional es hoy una urgencia que debe despelagarse a la brevedad para que ciudadanía, sin exclusions, tenga las herramientas para ser parte de deliberación pblica mis important las ultimas dicadas. This process is very important with the result, sino, basta with record experimental Colombian and Brexit ”, agregó.