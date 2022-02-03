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Вость в iPhone использовала ещё одна израильская шпионская а

Feb 03, 2022 0 Comments
Вость в iPhone использовала ещё одна израильская шпионская а

Пометив публикацию как эксклюзивную, агентство Reuters сообщило, что, по словам пяти человек, знакомых с этим вопросом, уязвимость в программном обеспечении Apple, которую израильская компания NSO Group использовала для взлома iPhone в 2021 году, использовала ещё одна компания.

О овам мочников, QuaDream – eто аильская фирма меньшего размера и известная, оторая также азрабатывает инструменты для взлома смартфонов, суда ва.


On the other hand, you can easily find your own mobile phone or mobile phone with your own mobile phone. Ксперто вово кспертокто, что то фирмо фирмо

Люди отят, о они в опасности, а телефонные омпании хотят, обы вы верили, о они безопасности. Ы лиали, то это не так », – лазал Дэйв Айтел (Dave Aitel), ртнёрартнёр Cordyceps Systems, пы кибербезо кибербезопасности.


Как омали iPhone. Googleы Google азобрались работе шпионского Pegasus

,Ы, анализирующие а взлома, еазработанные NSO Group и QuaDream, с ошлого года, ают, что обе компании использовали очень похожие одход. Обы олучить несанкционированный доступ к данным, они атаковали определённые ости программном обеспечении аппарата, ытые око внутри плотф обмено. Оме ого, они ользовали сопоставимые подходы для вред ноносного программного обеспечения а целевые устройства.

Reuters сьыталось сьаться с QuaDream для получения комментариев, по пока о.

Вительавитель Apple отказался от омментариев.

Ябре ябреоябре Apple одала в суд на NSO Group, яая, Nо NSO арушила пользовательское соглашение Apple. О всё ещё ещёаходится а начальной стадии. NSO отрицает акие-либо авонарушения.

Т отличие от NSO, QuaDream не лала к себе нияания, отря а то, о обслуживала тех же государственных ов.

Как и шпионское ПО NSO Pegasus, флагманский продукт QuaDream под названием REIGN может получить контроль над смартфоном, собирая мгновенные сообщения из таких сервисов, как WhatsApp, Telegram и Signal, а также электронные письма, фотографии, тексты и контакты. Стиозможности REIGN Premium Collection «ают «запись звонков в реальном времени», ктив активацию камеры – и сзади »и ктив активацию микрофона.

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About the Author: Seth Sale

Seth Sale is an all-around geek who loves learning new stuff every day. With a background in Journalism and a passion for web-based technologies and Gadgets, she focuses on writing about on Hot Topics, Web Trends, Smartphones, and Tablets.

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