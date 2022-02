mardi, 1 févr. 2022. 16:50

Les Ngociations on reprises MLB et l’Association des Jouers for tenter résoudre la situation, but tot porte à croire que lock-out va perdurer encore un moment.

Cellon quo your report ESPN, discussions on mardi à la table nont pas engendré de rélz progs and fa faut s’ttendre à ce quilil ait déli for camps dentntrainîm ce printemps.

Lance lans and receivers devotee presents à diffrents camps in 14 févier, mais des presenters tant chez les joors who part of the lixectif pencent que ce ne sera pas possible salon ESPN. Il reste savoir combien de temps in fodra avant d’in arriver à an entente for a new conventional collective après that lock-out ait é décrété en dcimber.

Parmi’s proposals on the table, l’Association des jouors aurait consent à a rduction de l’enveloppe des bonis for jouurs avant l’arbitrage et montant passerait at 105 million $ à 100 million $ salon ESPN. L’Association aurait ausi rduite le nombre de jouirs quori receivir una anniee supplimentiire de service, afin daccélér lure arrivée sur marte des jouers autonomes.

Toutefois, the most enjoyable on the plan economically doivent encore étbattus. The most sought after items are usually the ones that are worn by the jerseys and the ones that are worn by the jurors.

Les jouvers velent qalement que la taxe de luxe, visant à rduire salai dailes clubs les riches, a seil seil minimum 245 M $, plutett que 210 M $. Les quips on the proposed 214 M $.

For those who are looking for a pass on all of your majors and licenses, you have to offer a minimum of 570 700 à 615 000 $. The syndicate describes the joures of those who have so much as 775 000 $.