The President, Volodymyr Zelensky (àroite), and the first British Minister, Boris Johnson, approached a confession of the presidency of Kiev on the 20th of February 2022. SERGEI SUPINSKY / AFP

Le Britannique Boris Johnson and Polonais Mateusz Morawiecki sont rendus Kiev, mardi 1er Fourfold, pour the official ur l Ukrainian met une une fo fo fo fo Mos Mos Mos Mos Mos «Notre Paquet’s sanctions est pert, in Royaume-Uni’s imposera ds que la Russie aura mis un pied sur territore ukrainienthe first Prime Minister of the United Kingdom, was the President of the Confederation of Vocational Commissions, Volodymyr Zelensky, who acknowledges the presence of 100,000 soldier fighters in front of an offensive.

Lire aussi Crise in Ukraine: a case of fiwire in a report force force historic with Russie

Sur mime ligne – alarmiste – where the president amricain, Joe Biden, M. Johnson to encore assure? «Est clairion, nos renseignments, which are preparations for a campaign militia imminent. There are about 88 million live sterling players per year [près de 106 millions d’euros] destination à soutenir la Ou Governance et É lindipendance énergétique de l’Ukraine. Londres avait dajj fait parvenir environ 2 000 missiles antichars à Kiev à la mi-janvier.

Soutiens tardifs

These media britanniques and other adverbs politics on this present occasion like M. Johnson as a tentative chauffeur au «partygate le, scandal des Fights ues Downing Street on special confinement. Deposit in 2022, M. Johnson, occupying the Souver son’s post, reading the Criticism of Crisis in the Ministry of Defense and Firefights. Lundi, here ava même dû annuer un appel avec Vladimir Poutine, pour aller se justifier à la Chambre des communes.

Lire aussi Article rservé à nos abonnés Boris Johnson, isol, is confronted with a police officer at the partygate.

Vue de Pologne, l’offensive diplomatique de M. Morawiecki, qui, à l’issue d’en entreit evec premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, a promis «Un soutien en matirè energétique, de defense, de soutien à la stabiliz de l’economie ukrainienne, ainsi que l’aide manuitaire, survient alegalement très tard. Our visit to Kiev is the premier deputation’s nomination commemorating the Chief Government’s, 2017 finance. The relationship privacy of the pologne avait dans passes avec son partenaire oriental et son statut de «principal avocat» de la cause ukrainienne au sein de l’Ue, a highly sacchafié on l’autel d’une politics historin’s historiques. This diplomacy polonaise is ambiguous deputation that the government seeks an alliance with the partisan sovereignists and the dichotomous European Europeans who have relations with Moses in Moscow.

You have 42.25% of the rest in this article. The site has reserve aux abonnés.