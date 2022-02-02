جديدة تكشف “لأول مرة” كيف يمكن أن يكون!

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من الزمان تمسك بنظرية داروين بأن جميع الطفرات ، مع انتقال الأكثر فائدة⁇

H باحثون من في إسرائيل الأمر الأمر كذلك ، ووجدوا أن طفرة طفرة البشري (HbS) ليس.

بهذه إضافي الحماية من ، ووجد الفريق أولئك في إفريقيا أكثر بها من أولئك الموجودين⁇

معدو الطفرة عشوائية عشوائية ، لأنها بشكل تفضيلي في إفريقيا ، هناك حاجة أكبر للحماية ، شيء شيء “

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، المعد للدراسة للدراسة: “نحن نفترض للمعلومات: المعلومات الخارجية هي الانتقاء التي الجينوم الجينوم الأجيال وتؤثر على”.

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النتائج الأساسي في قلب نظرية لداروين لداروين والتي توضح أن استجابة طويلة المدى للضغوط البيئية ممكنة الطفرات ليست⁇

النتائج الأساسي في قلب نظرية لداروين لداروين والتي توضح أن استجابة طويلة المدى للضغوط البيئية ممكنة الطفرات ليست⁇

ليفنات: “لأكثر من قرن كانت للتطور تستند تستند إلى الطفرات الطفرات العشوائية. وتظهر النتائج أن طفرة HbS بدلا من ذلك تنشأ بشكل تفضيلي وفي وفي حيث حيث”.

التطور ، ولكن بالضبط التطور – على الأكثر دقة – في الواقع.

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سبيل ، في ظل النظريات ، ، المرجح أن تنتقل الحوادث إلى أدمغة أكبر ، لكن تسبب الموت⁇

الطفرات إلى قيام الصقر بتطوير عين حادة البحث عن ، الدموية البشري⁇

“”

حين كل تغيير عشوائي يكون مفيدا ، ، ​​في غضون آلاف السنين أن ينسج معقدة العينين.

الطفرات الطبيعي ، وإضافة إمكانية الطفرات غير الأستاذ.

No لهم ذلك طفرات طفرات de novo التي تظهر “فجأة” في النسل دون تكون موروثة من أي. No هذه الطريقة طفرات طفرات de novo لنقاط اهتمام معينة الجينوم – شيء يكن من من بمثل هذه.

فقط فورية للضغوط البيئية ، واقتصرت قياس عدد من المواضع.

البحث: “على عكس فإن تدعم النمط”.

طفرة طفرة HbS في de novo بشكل أسرع مما متوقعا من بشكل أسرع. أنها في الجين يكون لها لها.

⁇ JPost: “النتائج أن المعقدة المتراكمة عبر الأجيال تؤثر على يمكن نشأة نشأة المحددة تستجيب على المدى الطويل لضغوط”.

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الطفرات عشوائي في التطور بعد كل شيء بالطريقة التي تم. المعلومات تؤثر على الطفرات ، لأنها الباب بكثير مما كان.

تغيير ، الطفرات – بما في.

هي الثانية منذ بداية العام تشير تشير إمكانية حدوث طفرات غير نظرت الأولى في حشيش شائع الطريق ،⁇

Hale تلك السابقة ، اكتشف خبراء خبراء جامعة كاليفورنيا ، ديفيس ديفيس ، نبات نبات thale cress يمكن أن أهمية في حمضه.

المعد غراي مونرو لـ لـ “لاتف ساينس”: “فكرة الطفرة العشوائية عام علم كطالب اعتباره أمرا منه. وحتى كطبيب ممارس وعالم أحياء ، لم أشكك “.

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مونرو: “في ترميز الجينات من المرجح أن آثار ضارة ، ومن ومن تسبب المرض”.

أن والجينات الأساسية على وجه الخصوص ، أقل من المناطق. أقل وراثة.

⁇ النتائج Genome Research.

المصدر: ديلي