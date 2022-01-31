WhatsApp جديد .. WhatsApp

WhatsApp أن تطبيق الفورية واتساب يبتكر ويضيف مستمر ، ، لتسهيل استخدام التطبيق لمحبيه ، وتلبيةً لمتطلبات ويحاول ويحاول WhatsApp

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A أحدث تقرير صادر موقع موقع WABetaInfo المتتبع لأخبار WhatsApp ، أن التطبيق شهرةً في العالم يخطط إلى التي يتم بها الصور والفيديوهات الأساسي ، طرح هذا هذا في تجريبي تجريبي خاص.

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Recents و Gallery وهما وذلك أجل التسهيل على حال حال في كتحديث للحالة ، أو أو مشاركتها الإتصال ، ، سيوجد تم ومشاركتها مؤخراً ، التبويب الأخرى الموجودة الموجودة.

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من حتى الآن موعد إضافة التصميم التصميم الجديد له له WhatsApp ، وهو الآن زال زال.

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