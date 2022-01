Selon is an expert in family royale, le prince William and his ousepouse Kate Middleton seraient on le point to prende a grand dacision to leur familial: quitter leur domicile londonien to partir sinstaller au domain de Windsor.

What is the meaning of the word ‘Londres’ in the Atmosphere? C’est lune des grandes traditions royale britannique, qui romonte à des cycles: chaque membre dispos de proprietés à travers tout le Royaume-Uni pour partiser lors weekends or des vacations, lo l de l ‘ agitation de la capitale. Balmoral, Sandringham (où la reine a Risement fté lniversaire de son rigne) or encore Highgrove, the most hats membrane in the family disposent los des regards indiscrets. This is the most embedded video in Windsor, in Berkshire. These are the most important photos in the family’s pass in the Reine, the most unique siege of the family. The proprietary est tellement vaste que quelquen d’auter pour bien venir s installer: Prince William and his petite family.

Une stratégie bien réfléchie?

The futurist Kritington and son épouse Kate Middleton envisageraient in effet de quitter leor domicile londonien palaces in Kensington to vener sinstaller in Berkshire celon information media britannique The Telegraph. The couple possessed a dime on the property of Sandringham (Anmer Hall) pour venir se resourcer lors des week-ends, but cela ne seri dornavant plus suffice. Les parents of George, Charlotte and Louis seraient more partisulirement intrises par la residence Fort Belvedere, built in 1755 by Prince William Augustus and traditionally surnommée “the fort” for family royale.

Celebrate the presentation of the most sought after items for couples: William, Futur Roi, Serit plus pr des de la reine Elizabeth II for the grand grand decade prendre. Kate Middleton quant llelle rapprocherait davantage de sa familial qui vit non lin de Windsor. Une vriie opportunist qui ne passorait en revanche pas très bien côt de lurr Circle d’mis londoniens, which is in demand by couple peut bien reprocher Anmer Hall pour leors week-end bucoliques…