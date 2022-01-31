المركزية- زيادة الإصابات بسلالة "شبح" من "أوميكرون" ... عدوى وتقلق العلماء!

السلالة “أوميكرون” الشديدة العدوى من فيروس كورونا ، والتي يُعرَف الشكل الأكثر شيوعاً شيوعاً باسم (بي.إيه.1) الإصابات حاليّاً على من من أن الهائلة في في بلغت بالفعل ذروتها.

من العلماء الآن في الإصابات بسلالة من من “أوميكرون” باسم باسم (إيه.إيه .2) بدأت محل (إيه.إيه .1) في أجزاء من.

ما نعرفه إلى عن هذ هذ:

الفرعية ““

السلالة (بي.إيه.1) 98.8 المئة من الإصابات مبادرة مبادرة (آي.آي.إس.إيه.آي.دي) ، قاعدة بيانات سلالات الفيروس ، وذلك حتى كانون 25. الصحة إنّ دولاً سجلت في الآونة الأخيرة الإصابة بالسلالة الفرعية (إيه.إيه .2).

وبالإضافة إلى (إيه.إيه.1) و (إيه.إيه.2) ، تضع منظمة العالمية العالمية سلالتين فرعيتين تحت مظلّة مظلّة “أوميكرون” هما (إيه.إيه.1.1.529) و (إيه.إيه.3) هذه ذات وثيقة جينيّاً لكن كلّاً منها تظهر تغيّر تغيّر الكيفية.

تريفور ، وهو عالم في مركز فريد هاتشينسون للسرطان للسرطان ، يرصد يرصد تطور فيروس عبر “تويتر” يوم الجمعة إنّ إنّ (إيه.إيه .2) عن 82 في المئة من في الدنمارك وتسعة المئة في عالمنا المئة في المتحدة وذلك على أساس تحليله للبيانات المتسلسلة من قاعدة قاعدة بيانات مبادرة (آي.آي.إس.إيه.آي.دي) وإحصاء الإصابات مشروع (أوار ويرلد إن داتا) “عالمنا في البيانات” جامعة ““.

والنسخة (بي.إيه.1) السلالة “أوميكرون” أسهل. هذا إلى أنّ (إيه.إيه.1) يوجد واحد ثلاثة المتسلسل (سي.سي.آر).

في (إيه.إيه.2) أحياناً الفرعية الفرعية “الشبح” نفس الجين.

بينها عن ذلك العلماء الطريقة التي رصدوا بها السلالات السابقة السابقة ومن بينها “دلتا” ، وذلك بتتبع الجينية (الجينوم) للفيروسات المحالة قواعد البيانات البيانات العامة (آي.آي.إس.إيه.آي.دي).

هل (إيه.إيه.2)

تقارير مبكرة أن أن (إيه.إيه.2) قد تكون أكثر من من (إيه.إيه.1) العدوى بالفعل حتى حتى على من المرجح أن تقاوم تقاوم حماية #.

مسؤولو الصحة (بي.إيه.2) للانتشار قد أكثر ونصف من (إيه.إيه.1) إلى بيانات أولية ، على من تُسبّب أعراضاً مرضية.

إنكلترا يشير يشير أولي لتتبع من من 27 الأول الأول 2021 حتى 11 الثاني الثاني 2022 أجرته الصحي إلى نسبة انتقال العدوى المنزل أعلى بالنسخة (إيه.إيه .2) إذ تبلغ 13.4 في مع 10.3 في المئة سلالات سلالات “أوميكرون”.

تعثُر الوكالة أي وجود اختلاف في فاعلية اللقاحات ، وفقاً للتقرير الصادر في 28 كانون.

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أن هذا مثار اهتمام الدنمرك ، ، سجلت بعض الأماكن كثيرة الفرعية (إيه.إيه.1) متزايدة بالسلالة الفرعية (أيه.أيه.2).

إنّ النبأ هو اللقاحات والجرعات التنشيطية منها منها زالت “تقي الناس من”.