الان “ترّقب” www.psd.gov.jo طلب تجنيد الامن الاردني 2022 الموقع الرسمي

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يكون أردني. يزيد عن 27 يوم 31-12-2022. 8 يتناسب ولا عن 168 و 160. يكون السير والسلوك وألا يكون قد حُكم قضية مخلة للأمانة. للإناث. / ة. الخدمة في المسلحة في الأردن.

رابط www.psd.gov.jo طلب تجنيد

رابط رابط www.psd.gov.jo – طلب تجنيد الامن فقامت مديرية مديرية العام المملكة الأردنية الهاشمية بالإعلان عن الخطوات للتقديم على هذه كالآتي: –

7/2/2022 وحتى يوم 8/2/2022.

المطلوبة

. . . حال يجب. . التحصيل عليها (أصلية). عدد 4 صور مقاس 4 * 6. .

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الأمن العام الأردني 2022

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