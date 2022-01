All you have to do is listen to the video and count all the noses in ten noses to meditate on all the seas in the viz.

¿Cules son los Factores de la longevidad?

The investigator’s focus is on the vinculoses entre langevidad and los sigiientes comportamient:

Hacer MUCHO ejercicio. Inclus checks the dosage extender on your video.

Conexin with otros. Rotate the buena gente.

Reduce the estrus. Apunta a desafoos que exijan pero que no abrumen.

Maneja your dinero sabjiere. This is a vampire of firefighting volunteer, a gran factor of estrus and an alegría, según est investigator. Tener is a colony financier.

Come on alimentos saludables la mayor part of del timepo.

Dormir Durante 7-8 horas por noche.

Participate in activities of significance.

Beber café.

In your library 2011, The Longevity Project , Howard Friedman and Leslie Martin informaron que el factor mis important in la longevidad no era a comportamiento per se, sino un rasgo de character: la conciencia. All people conscientiously consult your salon, add your own citas medicas, their responsables with your amigos and family and practice hibitos saludables.

Here are some suggestions on how to look or get an appointment for antique items:

1. Lea más libros.

Unstudio finds 30 minutes of lectures in the book with his associates in one of his dos and don’ts of over 50 people in over 80 years. ¡Quo validate for aquellos nosotros que amamos leer todos modos! See the video:

“The equipo examiner test loitura of 3635 people with 50 aosos and over 60 observations of supervivencia 12 years ago. In the studio controlaron factores com educación, el guerno, el estado civil, la riqueza, las condiions de salud y la depresión ”.

Admás, the bonicac pornie longevidad era mayor for los lectores que libos lectores de revistas y periodicos, que su a vez, era mayor que los no lectores. Los lectores libros que lein hasta el 30 minutes min daa (o 3,5 horas a la semana) ten an 17 porno menos probabilidades morir durante el seguimiento da 12 aos. Eso es un gran golpe en la esperanza de vida.

No estro claro exactly the author of the book libros can contribute to a vida mis larga, incluso los autos del studio. Obviously, the benefits of this trend are cognitivos. Debido a que lectura de libros lo mantiene mis alerta, tal vez esos lectores tomarmanos riesgos podrín conducir a accidentes mortals.

If you’ve read some of your introverts, you’ll have some men’s prophecies and ceder ante las preferences sober, fumar or participants in otras activas riesgo. Otra posibilidad: tinees que sentarte y concentrate para leer, entonsces, ¿Podría tener algonos de los efectos calmantes de la meditación?

Precautions: si pasa demasiado timempo en su tontería con un libro, tendrá un mayor riesgo de diabetes, mal humor y aumento de peso. Cu Recuerdas el grito, “Sentarse es el nuevo fumar?” You are currently browsing the archives for the Marketing Tips category.

Entonces, you decide the mice, live cura ho and muvase live 5 to 10 minutes. Yours and your mentor’s upgrade, this is the video.

Recendacin: Lee más and muvete más. Si ust es como yo no no quoderse quieto por mis 50 minutes of todos modos, probable bi bi protegido contra las “enfermedades de estar sentado”.

2. Ayuda a los demás … pero no demasiado.

Dar dosis adecuada de apoyo emocional a los demás prolongará su vida. In a studio of 500 people mayors in 70 years, that’s the ayudaron a sus familial and amigos brindando apoyo ocasional, ya sea a sus hijos, nioos or less hijos de otras people, coceron el beneficio a vivid mis larga.

Precautions: El adagio, “Moderacien en todas las cosas”, parecía aplicarse aesta situ ayuda en particular.

You can now search for: Por ejemplo, In the studio citado anteriorment, lo abuelos con custodia experiments m est estrés aquellos which simultaneously brindaron apoyo musical o emocional. Y alto nivel de estrs del cuidador se asocia con results negativos para la salud. Pero mu mu pocos quidados, can correct elreisgo de hundirse in el aislamiento or el nisimismiento.

3. Connect travs on Facebook and share red social networking sites, no more demasiado.



Desde hace timempo se sabe que las redes sociales son un fuerte predictor de la longevidad.

Las buonas relaciones nos protegan de estrés, reducio nuestro riesgo de enfermedad y muerte prematura. For this video, investigators are on the lookout Universidad de California in San Diego estudiaron a 12 millones of usurios Facebook and describe the inclos las enccion ciad con con un un men menorर रesgo्gogo deे ererर्teे para para n nac ent ent entर [1945y1989.

Los usori on Facebook’s alder 12 new menos probabilidades morir que los que no est is on Facebook. Follow us on Facebook, who are your favorite time of the day for these views:

Interact with Connect via Facebook, no more on Facebook.

Lace people with red medios or great vivieron m ques queles with redes m pes checks.

Lose queer accept your solicitudes de amistad vivieron mys timempo.

Por Cierto, algunas activism on Facebook, is one of the most popular conversations on Facebook, including the “me gusta” reciever your publications.

Precauciones: In the meanwhile those individuals find out, amistas amdades se perderin debido a la distancia geogrfica, la muerte y el divorcio.

This is a comfortable saber contact with amigos podrí mitigar hasta pinto estas durad realidas, siempre que también you can cultivate amistades.