30 січня 2022 куоку -. Дняого дня 1948 року місті містіанкт-Моріка роОлімпійськіочинаються перші Олімпійські ігри після 1936 куоку, а 1992 року аїна стом ади з безпеки іобітництва в Європі (ОБСЄ).

Сьо ового року куалишилось 335.

Огодні о в Україні

Акож айте

30 січня в їніаїні вже 10 поків поспіль Лісталіста ово-соціального авління Збройних. Оловними обов’язками людини, а займає таку посаду, є: оведення виховної роботи в армійських колах, ологічна реабілітація учасників / ООС ол оло. 30обто своє офесійне свято 30 січня святкують лологи, оціологи і інші лістиалісти, які попомагають створити зитивний та відповідають за дисципліну а. Абудьте ати рідних та друзів, які ютьають відношення шенняо цієї цієїодії:

Ожен відп відповідальність а свою роботу. Оте оботу деяких деякихалістів ажко побачити. О авдання олдата – тиахищати свою державу на передовій, о авдання алістів військово-соціального управління ЗСУ – орювати міцну підтримку для кожного ос. It’s a lot of fun, it’s a lot of fun, it’s fun, it’s fun, it’s fun, it’s fun, it’s fun.

30 Міжнародний день без інтернету / Pexels

Останню Деньародний день. Рого оку свято припадає 30а 30. Хідахід апровадили ще 2000 куоку, оли інтернет лише лишеабував своєї популярності. Огодні це аме ой простір, де люди можуть жутьацювати, спілкуватися, знаходити інформацію а розважатися. Озвинених аїнах світу суспільство може існувати без мережі жодного.

П отрібно агадати, о авколо них чудовий світ, який потребує ої їаги. Аме ого і було придумане аве о. Омадяни ожуть жутьоспілкуватися з друзями та рідними, одити гості, ограти в вастільні ігри чи прогулятися арком.

30 січня – Опомоги гиорим а проказу. Одія адиційно проходить в останню неділю. Апровадив її ауль Фоллеро, був мимомим громадським діячем та більшу частину життяого пр боротьбі з цим жкимажким ом. Авіть огодні хвороба дуже розповсюджена в ліалі, азилії, Індії, М’янмі.

Згоказу адують ще уарому муавіті, азиваючи її “ою хворобою”. Оді ажали, о її силасилає Господь овідь а. А залишається живою, але бличчя обличчя назавжди понівечене. Орення антибіотиків а сучаснихобів гігієни в розвинених країнах світу світуороба айже вністюовністю лопала.

30 Шкільний день тасильства а миру / Pexels

30 січня січняакож День асильства а. Святкувого нняання 1964 оку апропонував ванський оет оренсо Відаль аль. Лалановита людина св єоє життя відстоювала ідеї ацифізму а виступала проти асильства.

Дали ату адково. Меаме 30 січня 1948 року від рук ф релігійниханатиків омер Махатма анді. Ого оловіка вважають айяскравішим прикладом ософії фіїасильства.

Огодні о ще світі:

Вчителя;

Тихатих овідомлень автовідповідача;

Льнийаціональний асанів в.

Сь гогодні, 30, овне о

30 січня – день мам’яті Антонія ніяого (ого) / https://azbyka.ru/

30 в вновному календарі – мам’яті Антонія Димського (ого). Аме ого вважають основоположником а та духа духовенства.

Дивсяародився одобний бнийоній. Ого одина а дуже гагатою а сповідувала християнство. Аме ому муопчика виховували згідно з християнськими канонами. Оли омерли атьки оній вожертвував св свою адщину нужденним та біднякам, а сам пішов жити у. Ам він актикував овний розвиток, оденно молився.

Отім айшов ок у ах фортеці. Ам оній нійожив цілих 20 оків. Зодобний аснував монастир, але ам ав вам дуже о. Одив тільки для ого, об озповісти вістиастанови оїм учням віряна ам.

Жакож він бувайомий з авлом. Авло був одним з тих, о поховав Антонія, оли ой помер віці віці 105 оків в своїй.

Іменини: як звазвати дитину, на рародилася 30

Автра іменини: он, Павло, Віктор, ан, Георгій, оніна.

Алісманом людей, дженихароджених 30 січня, є аметист. Ого азивають аменем миру та щирих чуттівочуттів. Ще вірять, о аметист ати т а заспокоювати.

Цей день народилися:

1900 рік – дянськийадянський композитор українського єврейського Ісоходження ак аєвський;

1904 рік – раїнський адянський інженер-нструктонструктор анкобудівник ан о;

1904 рік – фізик нон номар;

1912 рік – американський історик,, аліст арбара Такман;

1923 рік – дянськийадянський орежисер українського походження Леонід Гайдай;

1925 рік – один з першихослідників людино-шиннашинного інтерфейсу і хідникахідник омп’ютерної миші сас арт;

1930 рік – їнськийаїнський дитячий письменник лолод дайко;

1937 рік – анська актриса Ванесса;

1951 рік – англійський ак а актор Філ Коллінз;

1956 рік – їнськийаїнський ономіст, ансист, громадський і політичний діяч Федір.

О не ожна обити в цей

30 абороняється готувати а вживати в їжу бобові, акше будуть проблеми зіом.

Омендується сильно напружуватися, об не підірвати здоров’я.

Няєтьсяабороняється 30 січня тиати, шити, в’язати, а какож торкатися гострих.

Дніародні прикмети і адиції на 30

30 січня зонце з’явилося аж опівдні – а скоро прийде / Pexels

Аших ало чимало цікавих прикмет на цей день:

Акож айте

дивилися, огодні день: а погода вказує а швидкий сильн гого морозу;

30 січня січняа, ачить а буде нньанньою;

о сонце з’явилося аж опівдні – а скоро прийде, а якщо весь день йде сніг, айте на пізню;

очі –арно – хороший врожай зернових;

ми з круглими миогами – морозна і а погода;

яснийа ясний день – айте орозу.

Рароді азали “–Она ​​- оловина”. 30обто 30 січня приходив аме ой мнийомний омент, оли вже половина зими алишається позаду, а попереду людей людейають морози. Али орих, а какож ачі корму оби. Олилися, об кінець зими сп бувокійним а щасливим. Н какож амагалися аналізувати природні явища, об побачити, ою буде погода ою.

Ногода 30а 30

30огодні, 30 січня, Києві рнарна погода, анці сильний сніг, д до обіду повинен акінчитися. Львові весь пр деньотримається арна погода, анці і чікується очікується сильний дощ снігом, а потім він перейде в. Аркові похмуро, п лоловині буде йти дрібний. Одесі арно, анці п опадів, але почнеться.

Патура овітря Києві Києві +3 -а -5 очі. Ві ркаркові -4 вночі та близько 0. Ві віові +2 і 0 очі. -Одесі 0 т -а -5 очі.

Ам’ятні дати 30

30 січня 2021 уоку Фр Франції через новий вийалах коронавірусу акривають всі / Pexels

Рік цей день т рікому анції новий вийалах коронавірусу закривають всі ТРЦ, а українських моряків звільняють з полону піратів.

Валендар ажливих жливиходій в їніаїні та світі 30а 30 січня: