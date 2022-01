l’Australienne Ashleigh Barty sacrée pour la premier fois

Barty enfin sacrée sur ses terres. L’Australienne de 25 ans a dicroché samedi son premier Open d’Australie en battant l’American Danielle Collins (6/3, 7/6). The troisieme title of the majestic number is 1 mondial Appeals Roland-Garros in 2019 and Wimbledon in 2021. Elle is the first Australian à simposer à Melbourne depuis Chris O’Neill in 1978.

In premier manche, elle a sauvé la seule balle de break quelle a concédie et a transform la seule quelle sest creat. Après 32 minutes, la moitié du travail était faite. Mais l’Australienne traversé un passage à vide en dibut de deuxième manche. Mene 5-1 on commemorating a number of in-person faults direct and doubles fautes, This quand mime parve à se rependre pour revenir à 5-5.

Collins russi à emmener le match au tie break mais Barty a rapidement pris l’avantage, s’offrant quatre balles de match and concluant ds la premier. Barty participated in son 9e Open d’Australie et navait jamais dapassé les dei-finals (2020). Serena Williams’s active reminder of Majors on all surfaces (dur, gazon et other battue) has always been active.

