Question: Do you want to see the Karko Okai Kokayo Korka Shree or the Focus on the Koka? If you do not find what you are looking for then just ask. रिलायन् ⁇ (Reliance Jio) Listen to Quiz Answers (84 दिवस) or listen to a new look at the game. पा परिस्थितीत, तुमर ्लाला 84 ंचांच्ा ्हॅलिडिटीसह रहॅलिडिटीसहार्ज ज्ा रिचार्ज करायचे असअसल, े लीलालील ् र्वोत्तम तमेत.

Jio or 3GB Play: 1,् 1,ा 1,199 रुपयंचा 84 ंचींची असल्ल रिचजार्ज ज्लॅनमधलॅनमध ग्रहहकांना र 3GB एर ूणकूण 252GB नरनने मिळे. 1199 रा्या रााजमध् 84े 84 ंमधा्े ास्तीततीत ास्त 252GB टटटा ्ध. For more than 100 एसएमएस सोबत, वर्वव े मोफत्क्रिप्शनशन शने ज ा े।

719 रुपयांचा ्लॅन

84 ंचांच्वा ्हॅलिडिटीसहा प्रीपीपे डप्ये ूणकूण 168GB डटा कला जत। You can download up to 2GB of compatible data. You are watching the Jio-to-Jio game. About 100 ण द द ण ऱ

666 राुपया ल 126GB यंतर्यंत यंतेा

84्या 84ा 84 ंचंच्ा ््ा प्रीप अंतर्गत, 1.5हा 1.5GB (1.5GB डड )ा) ययार दरोज एकूण 126GB यंतर्यंता मिळतो. Go to the Jio-to-Jio game. सोबतचासोबतच, ह्रहहकांना ोजररोज 100 मोफत मोफत देण्यात ते े।

Web Title: jio unlimited calling free plan in which users can 3 months validity know best prepaid plans

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.