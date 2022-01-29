“ديفينس إكسبريس”: الجزائر اشترت الطائرات

تقارير سربا كاملا من الطائرات الصينية ، الدبابات الدبابات من.

⁇ موقع “إكسبريس” -الصين طائرات CH-5 بدون طيار مضادة للدبابات.

-الصين أن طائراتها طيار طيار طراز-CH-5 لها بارزة ، بحيث يمكنها البقاء البقاء في الهواء تصل إلى 30 ساعة دون انقطاع بينما مسافة تصل 00 10000 بسرعات إلى إلى 220 كم /.

، باعت باعت طائرات طائرات بدون طيار للجزائر بما بما في ذلك 5 طائرات طراز طراز CH-3 ، و 5 طائرات طراز طراز CH-4 في عام 2018.

عام نهاية عام 2022 سيكون من 60 نوعا المصدر.

-لطائرة CH-5 مستوى 9 كيلومترات للرحلة مستوى 5.

.

-الصينيون طائرتهم طائرتهم CH-5 قد تكون متاحة الإلكترونية أو.

⁇ “مينا ديفونس” W بالشأن العسكري أن القوات القوات الجزائرية ستتلقى أربع طائرات مسيرة مسيرة طراز طراز “Wing Loong 2” في 2022 التي لها منقطع النظير.

المصدر: مواقع