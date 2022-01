Le fonds de gestion durable des sols (URAPI), initiative d’ECOTIERRA, de Sherbrooke, et Fondaction, vient de lever un total 50 million de dollars américains (63 M $ CA). URAPI permits transliteration of dagroforesterie durable in Amharic latin visant é rduire des degradation des terse et l émissions mondiales in CO 2 .

These retrospective projects are in place on the train with non-essential environments, but also sociology and economics. Djà dux projects on the other side of the dummars avant clutter du funds, l aun Prou, l’autre en Colombie. «Deposit 2018, the Café Selva Norte au Prou ​​the entree autras permis à 500 units families daugainer leor reven 300%», indie l communicating pres announcing this new novel.

«Avant URAPI, the finance of the check of the pièce projet represented a défi recurrent. Avec le funds, which reaches aujourd’s plein potentiel, which allows us to concentrate à 100% on the development of projects and operations on the train. Cest extremement stimulant, car limpact de nos activates est palpable exp explique pdg d’ECOTIERRA, Destienne Desmarais.

ECOTIERRA grey and diploma son expertise in sol sud-amicain. The technique of culture culture sous les arbres d’ECOTIERRA augmente taux de productivity à hectare des terres cultivables par rapport aux techniques more traditions qui utilisent la monoculture et brlis. Elle reprintse a solution viable face à la degradation des sols, car elle ivite l’épuisement de la terre, puis la migration du producteur vers un autre lot cultivable, ce qui entrainait un nouveau cycle de degras des des terres.

Part Ce partenariat entre ECOTIERRA & Fondaction dimontre not capacitors d’attirer des investisseurs et mobilizer des capitaux dici et dailleurs avec for objectif commun lutter contre la dgradation d terrt etrt less b exprtquekte chef adjoin l’Investissement chez Fondaction for voie communicate. This investor locaux commemorates the founding of the university Sherbrooke and the Fondation de l’Université Concordia participle au funds URAPI.