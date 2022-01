Z vesmíru na nás něco bliká. I’m very happy with the pulse of the pokojís mnohem nižší frekvencí, než je obvyklé. Astronomov si myslí, bye by to snad mohla bt neutronov hvězda typu magnera, or vůbec si tím nejsou jistí





Australské centrum pro vesmírný vizkum ICRAR (International Center for Radio Astronomy Research) dnes oznámilovee ve vesmíru objivilo neznámý zdroj, který tikrát za hodinu uvolní obrovský proud energie. Nepodobá se ničemu, co astronomovos dosud viděli. Tm vdců se domnívá, bye by mohlo jt o neutronovou hvězdu nebo bilího trpaslíka s mimořádně silným magnetickým polem. Podivný rotující objekt vysílal paprsek, který byl na Zemi každých osmnct minut po dobu jedné minut jedním z nejjasnějších rádiových zdrojů na obloze.

Tim ICRAR, který zdroj energie objevil, vede astrofyzička Natasha Hurley-Walker. „Object se během našich pozorování v průběhu několika hodin objejoval a mizel,“ uvedla. „Pro astronomy to bylo trochu straidelné, protože na obloze nevíme o ničem, co by se timto způsobem chovalo. I’m opravdu dost blizko nis – asi 4 tisíce světelných let daleko. Go to my galactic dvorku. “





Object, které se ve vesmru zapnají a vypínají, ale nejsou pro astronomy žádnou novinkou. Imkají jim pokhodhodné jevy. Spoluautorka Dr.lánku Dr. Gemma Anderson provided: „Pii studio’s executable live sledujeme zinik masivn hvězdy nebo active pozi, které po sobě zanechává.”

Animation na video or ICRAR popijuje objev, chovná objektu jeho možný vzhled:

Pomal processor jevy, napklad supernovy, se post you objevit během dnů a zmizí po několika music. Rychlé pichodné jevy, jako je typ neutronov hvězdy nazvan pulsar, rozsvěcují a zhasíníj běhm milisequin nbo sec. Objevit ale něco, co rozsvítí na minutu, je opravdu zvláštní.

Záhadný objekt byl neuvěřitelně jasný a menší ne Slunce. Vysíl vysoce polarizované rádiové vlny, což naznačuje, ob objekt měl extrémně silné magnetické pole.

Natasha Hurley-Walker uvedla, poe pozorování odpovídají astrofyzikálnímu objektu zvanému magnetar s velmi dlouhou periodou. „Je typical pomalu rotující neutronové hvězdy, jejíž existence byla theoretically přdpovězena,“ ekla. „Nikdo však neočekával, tak takovou hvězdu dokážme přímo detekovat, protože jsme neočekávali, b bude tak jasná. Njakým způsobem přmuje magnetickou energii na rádiové vlny mnohem efektivěěji než kokoli, co jsme viděli přdtím.

Záhadný objekt je nyní v klidu. Astronomically, this is the first active test of your life. „Další detekce astronomical napoví, zda se jednalo o vzcnou jednorázovou událost, nebo o novo rosáhlý jeev, který jsme nikdy pedtím nezaznamenali, Natekla Natasha Hurley-Walker.