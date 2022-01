The government is britannique, which is the chevaux de bataille in the riquilibrage regions, App napportte que 60% de l’argent fourni par les funds l’UE, not reporting auteurs’ reports.

The Funds of Riquilibrage and Favorers describe Royaume-Uni, the government of Boris Johnson in Brexit, App napportte que 60% The world’s most famous four-legged European avant-garde britannique de l’UE, affirm a report to Parliament 27 Janvier. «The government affirm that the Funds of Royaume-Uni are an unequivocal part of the best successeur des Funds investment structure in the LUE., relive the report of the commission parliamentarian au Trsor.

Àlire aussiBrexit: an après, Boris Johnson peine à tenir ses promesses

Boris Johnson, in his campaign for Brexit, affirmit that l’UE seriient au moins igalés per royaume-uni redevenu free. Toutefois, the government britannique, which has a fait accompli level regulation (leveling up) on ses chevaux bataille, App napportte que 60% de l’argent fourni par les funds l’UE, not auteurs du raport. I Si le nouveau fonds est censé tre lunene des pièces mîtresses des ambitions governmentmentales, il estonnant de voir la taille ce ce fonds rduit de la sorte, insistent-ils.

Rebaptiser des programs existants ne va pas avoir limpact search. ⁇ Les auteurs du rapport

The report was signed by Boris Johnson, Brexit Conservator of the Government of India. «Plus the details on the phonon dont the riquilibrage regional vitre mesuré et réalisé et avertit que «Rebaptiser des programs existents ne va pas avoir limpact search. Downing Street avait notamnné 7 milliards de livres fin october pour rénovation des trains et bus, dont il était resorts suite qu’n grand partie des fonds avaiient déjà allouss & announcés auparavant.

Àlire aussiAu Royaume-Uni, Boris Johnson fragilisi par une clock electorale

Beaucoup de rgions or villes britanniques ont large binds des fonds europeans avant le Brexit to leure investments and réménagements, not the rionsgions ddustsindustrialisés.

VOIR AUSSI – Thibault de Montbrial: u Deposit the Brexit, these accords of Touquet are not the most sensible