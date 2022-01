Allied Universal: an account of the secret code at the Caisse embouche au Québec

Allied Universal, a multinationale of amicaine dont la Caisse de dipôt is an important actionnaire, souhaite emboucher a centaine daagents’scurité au Québec to fire face à la forte demand é la pandémie.

Es Les gens attractive la COVID, ils doivent aller en quarantaine, noun devons les remplaser, sans compare la ponrie de main-d’uvre », explicit depuis Toronto Linda Iriah, directrice principale des resource resources chema Allied Universal Canada.

Deposit the semaine, the commercial superiority of more than 1500 meters of carpenter’s refiner lentntro aux individuals non vaccines, which quotes certain duxntre uxcs requisites securities.

Vaccin pas obligatoire

Fait noter, Allied Universal niexige pass you your agents soient adaptive vaccines, pisque ce n nest pas une obligation dans licemuse des milieux de travail o l’entreprise est presents.

I Si notre client demand that we ions des agents doublement vaccines, als cest absolument ce we nous allons leur four », please Mme Iriah.

Au Québec, Allied Universal compte plus 1200 salaries. Lentreprise is active in the sectorals of the commerce datail, the santé, the logistics and the centers of donations. In the case of phonographs, the sale of agents varies from $ 19,05 to $ 22.05.

Selon Claude Paul-Hus, Director General of the Bureau of Secrets and Privacy of the Quobec (BSP), is one of the 6000 to 7000 travelers in the Lindustrial Quest and an avant-garde team.

The BSP, which charges the app La Loi on the privacy privacy, delivers checks around 500 new Nouveaux permits periods. Ceux-ci, qui peuvent retre renewals your quatre mois, sont autorisés en situation durgence sanitaire.

Depuis 2019, la Caisse is an important actionnaire d’Allied Universal. Lan dernier, Allied, dont siege social est en Californian, a mis la main on the firm britannique G4S for more than 6 milliards $, damant le pion à l’ntreprise montréalaise Garda World.

– Avec Olivier Faucher, Le Journal de Montréal