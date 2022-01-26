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“فك تشفير” ..تردد تردد الارضية الناقلة لمباراة مصر

Jan 26, 2022 0 Comments
“فك تشفير” ..تردد قناة الجزائرية الارضية الناقلة لمباراة مصر وساحل العاج مجاناً

⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ الساعة ، البحث عن القناة وكيفية كسر الصناعي وذلك لمتابعة.

⁇ قناة الارضية

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التردد: 11680.

الخطأ: 5/6.

الاستقطاب:.

الترميز: 27500.

القناة: program national.

⁇ شفرة قناة الارضية

11 الإنتهاء عملية عملية القناة القناة الرسيفر الخاص بك يمكن فك الشفرة الشفرة سهولة وذلك وذلك علي زرار زرار الصفر ، ، ثم ستظهر قائمة يمكنك أدخال أرقام من خلالها خلالها تسجيل التالي “1100001100000000” ومن ثم ، ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ وانتظاره مصر.

مواجهات

عام مواجهات المنتخبين عام 2013 وأنتهت المباراة بفوز منتخب ساحل علي المنتخب المصري 4 – 2 وأخر أهداف لمنتخب مصر في تلك المواجهة.

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About the Author: Seth Sale

Seth Sale is an all-around geek who loves learning new stuff every day. With a background in Journalism and a passion for web-based technologies and Gadgets, she focuses on writing about on Hot Topics, Web Trends, Smartphones, and Tablets.

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