“فك تشفير” ..تردد تردد الارضية الناقلة لمباراة مصر

⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ الساعة ، البحث عن القناة وكيفية كسر الصناعي وذلك لمتابعة.
⁇ قناة الارضية
⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇
التردد: 11680.
الخطأ: 5/6.
الاستقطاب:.
الترميز: 27500.
القناة: program national.
⁇ شفرة قناة الارضية
11 الإنتهاء عملية عملية القناة القناة الرسيفر الخاص بك يمكن فك الشفرة الشفرة سهولة وذلك وذلك علي زرار زرار الصفر ، ، ثم ستظهر قائمة يمكنك أدخال أرقام من خلالها خلالها تسجيل التالي “1100001100000000” ومن ثم ، ⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇⁇ وانتظاره مصر.
مواجهات
عام مواجهات المنتخبين عام 2013 وأنتهت المباراة بفوز منتخب ساحل علي المنتخب المصري 4 – 2 وأخر أهداف لمنتخب مصر في تلك المواجهة.