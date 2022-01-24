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صلى وسرقاه وسرقاه ..

Jan 24, 2022 0 Comments
صلى وسرقاه وسرقاه ..

في مواقع التواصل ، ، ، قيل إنه بالمملكة ، يوثق مركبة بدهس رجل بعد خروجه ، ، ونزول شخصين قاما.

رواد مواقع التواصل وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو ، حيث يظهر رجل يسير في الشارع الشارع “بعد خروجه من الفجر” ، في تصدمه سيارة مسرعة بعيدا ، فيما يترجل يترجل منها ، يقوم أحدهما أحدهما الضحية أثار.


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About the Author: Will Smith

Alfred Lee covers public and private tech markets from New York. He was previously a Knight-Bagehot Fellow in Economics and Business Journalism at Columbia University, and prior to that was a reporter at the Los Angeles Business Journal. He has received a Journalist of the Year award from the L.A. Press Club and an investigative reporting award from the Society of American Business Editors and Writers.

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