صلى وسرقاه وسرقاه ..

في مواقع التواصل ، ، ، قيل إنه بالمملكة ، يوثق مركبة بدهس رجل بعد خروجه ، ، ونزول شخصين قاما.

رواد مواقع التواصل وصفحات إخبارية محلية مقطع الفيديو ، حيث يظهر رجل يسير في الشارع الشارع “بعد خروجه من الفجر” ، في تصدمه سيارة مسرعة بعيدا ، فيما يترجل يترجل منها ، يقوم أحدهما أحدهما الضحية أثار.

عملية والاعتداء عليه خروجه المسجد في الفجر !! من ⁇ التعاون بنشر ليتم @security_gov MOISaudiArabia kamnapp pic.twitter.com/y0tk9NBQgV – السالم السالم (bAbdulahalsalemm) January 23, 2022



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