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Ethereum Mucidi, Satoshi Nakamoto’s Kimliğini Aikladı!

Jan 22, 2022 0 Comments
Ethereum Mucidi, Satoshi Nakamoto's Kimliğini Aikladı!

Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, Satoshi Nakamoto hakkındaki thaminiyle dikkat çekiyor. Vitalik Buterin, the author of Ethereum’s Birth Crowd, is the source of the first and second courses on the site. Ayrıca, Satoshi Nakamoto’s Kim olduğuyla ilgili tahminini de bırakma fırsatı buldu. Detail Kriptokoin.com‘da.

Ethereum ortağından aklamalar

Butterin, anonimlik and mahremiyetin önemi hakkında da yorum yaptı. ETH kurucusuna gre, Satoshi’in ortadan kaybolması yaptığı en iyi ikinci şeydi, ilki Bitcoin. Elon Musk and Peter Thiel gibi diyor bioki isimler de Vitalik ile aynı dns izizisini takip ediyor. Yours sincerely, Satoshi’s top-level updates on your blog. Vitalik’in Satoshi Nakamoto’s kimliğiile ilgili thaminleri, dçrt seinek arasınd birn aday semek zorunda kığılığı ığışayayla bşşşıı.

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Crakinde Craig Wright (Faketoshi), Charles Hoskinson (Cardano’nun Yaratıcısı), Elon Musk (Tesla’nn CEO)’s are the “blueberry” word. Vitalik, Bitcoin’s yaratıcısinn Craig Wright reddiere bilinmeyen kişliği site. Ancak, a BTC yaratıcsı olduğunu iddia editor and zaten bu ısrar ii dava editor. Vitalik, where you can see the details of Satoshi Nakamoto’s hack. Bitcoin Olan Hal Finney’s alim yapmaktan ikinmedi and “Bir kiinin ismini vermem gerekse Hal Finney derdim” deductions for ilami alan ilk.

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According to Wikipedia, Harold Thomas Finney created the Bitcoin cryptocurrency and Bitcoin’s yatıcsı Satoshi Nakamoto’s Bitcoin ilemini aldı. Vitalik Buterin’s ek olarak, PayPal’s kurcu ortağı Peter Thiel gibi diyr bioki isimler, Bitcoin’s yarathcysinn geomie projelerle baylantil biri olduğuna inyor. You can search for this page title in other pages, or search the related logs, but you do not have permission to create this page. Tesla’nn kurucusu Elon Musk, satoshi olmadığını belirtmesinin yanı sira, bu zor Soruya en olası ismin Bit gold yaratmasıyla tanın Nick Szabo olduğunu syledi.

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