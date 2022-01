This journalist, the installation installment in the French aprices des passennial passages in the British capital, is a chronicle on the new novel in France. La baguette and occu une place center.

Quand we have our amis and ànotre family we are all installers in France, ils we have your affiliation with jaloux: we all have an all-encompassing manger in your baguette. Ils ignoraient à quel point érealité serat tout autre.

Contrarement ond Londres, où, paraît-il, il ya des rats à check coin in rue, les Britanniques sont persuadés qu Francen France in ya une boulangerie à your coins in rue, que la France is a pay où les rues regorgent Borre, de bon pain, et aussi de fromage. Si seulement c’tait vrai. I’m going to direct: This is the most convenient database bag Londers qu Francen France, mme sllelle n’s pas forkément bonne.

Il faut reconnector who tout est entirement de ma faute. Quand we avons dncidés our lancer dans this adventure, we avonss its pretentious croire que our pourrions exploiter renotre avantage l’ure d decalage qui exist entre la France & l Angleterre. Our allion commens on daily journals, boire le café en terrasse, promener le chien et àtre à notre bureau just a few moments Londoniens sort échevels de leurs séance in natation or Pilates. C vietait la vie in France telle que nous la fantasmions. Javais just oubli that this is the second pass change of pays quon pre boncment de bonnes habits.

What is the probability of finding the best place to go?

In vriie view, une fois live, je passe un bonne heure à watch fenetre and à admirer sole sole se lever on ltang, tot en buvant mon café et en planifiant tout ce que je vais pas fairi dae daily . I’m going to have this nonchalance in my own quote ‘I live vivis au-dessus de l’A10’, I’m going to pass l’orizon pendant pris in vingt ans. Il faut bien rattraper le temps perdu.

Jimagine that this apothecary siexplique aussie at the fool’s jaii touches l’impression in the vacancies. Au fond de moi, je ne me rends pas encore tot à fait

[…]

Debora Robertson