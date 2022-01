The miniature amricain de l’Agriculture (USDA)’s revisitte à la baisse l’estimation mondialle la production de soja pour 2021-2022, plombie par mausi chiffres brisiliens et argentins, salon son rapport mansuel Wasde publicly. «Sans être a vraie surprise, c lte l’lélment marquant du rapport, which ailurs plutôt neutre pour le maïs and l hagrement haussier for production mondiale de bl, par rappo au mois dernier, a dclaré à l’AFP Sébastien Poncelet, analyst au Cabinet Agritel (Argus Média France).

Àlire aussiThe colloquial language, the silage of soja and canola

The report amricain table on a coupe sombre de la production de soja au au brusil, which tombe à 139 million tonnes en janvier (-5 millions per rapport aux privacy de décember), but aussie en Argentine (-3 millions 46.5 million de tonnes) and au Paraguay (-1,5 million à 8,5 million de tonnes). The bizarre dance troupe pays est large due to aux forte chaleurs qui sivissent dans la rgion, asses sols et menacent de griller les cultures. «All entries have stocks of Mondiaux, which replies with over 100 million tonnes (à 95,2 million), and will be featured in the campaign 2020-201, a soulmagné l’analyste d’Agritel.

This correction separates divisions to maintain tension in the course of life, which is the most important part of the march in anticipation of the prix in the most secret cases. «Dine façon génrale, the march is in one direction, in ne sait pas à quil chiffre s’accrocher, a résumé Dax Wedemeyer de US Commodities, Priest à l’AFP que mar aléit sans doute Foc se focalizer à nouveau sur climat en Amérique du Sud o tem un temps plus frais spsroy pour semaine prochaine. Concernant le maïs, le rapport note une légire augmentation de la production aux ts-unis (pr 38s de 384 million de tonnes), qui exportent moins (-2 millions à 61.6 million de tonnes) et voient [en conséquence] les stocks augmenter U au-delà des attentes, selon Sébastien Poncelet.

Au niveau mondial toutefois, production du grain june est en repli (à 1,206 milliard de tonnes), tout like stocks, du fait d’une révision à la baisse de la production brazilianin et dans une moindre mesure argentine et mexicaine. This business is partly compensated for bons results in l’Ukraine (+2 million à 42 million tonnes), which is an export plus. Quant au blé, here’s the grand surprise of the production: the production mondiale est revue en légère hausse, de même que stocks, notamment en raison de la lgère révision de la production argentine et des stocks amricains.