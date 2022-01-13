數據 顯示 防止 染疫 者 死亡 ， 莫德納 和 輝瑞 疫苗 大幅 中國 科 興 和 | TechNews 新

Ena 冠 肺炎 肆虐 全球 全球 ， 世界 幾種 主要 疫苗 的 的 抗疫 效力 對比 一直 是 是 各界 關注 的 新加坡 最新 數據 顯示 ， 莫德納 （ena Modena） 和 輝瑞 （Pfizer） 疫苗 新 新 冠 者Op 中國 （（Sinopharm） 和 科 （（Sinovac）

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8 郵 報 引述 海峽 時報》》 報導 如果 按每 10 萬人 死亡率 計算 ， 中 國產 疫苗 後 死亡 的 人數 為 為 11 ； 科 疫苗 後 死亡 的 人數 為 7.8 ； 輝瑞2 後 為 6.2 和 1

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單 數據 看 莫德納 和 輝瑞 疫苗 防止 染疫 染疫 者 死亡 ， 似乎 大幅 領先 國藥 疫苗。 莫德納 疫苗 效力 效力 最佳 ， 領先

這些 數據 僅供 ， ， 沒有 納入 影響 影響 死亡率 的 其他 因素 如 年齡 和 接種 疫苗 的 王 乙 康 作證 作證

中國 中國 醫藥 集團公司 製造 ， 科 興 疫苗 疫苗 由 北京 興 維 生物 科技 科技 研發 製造 兩者 都是 傳統 的 病毒 病毒 活化 病毒） 誘導 誘導 人體 對抗 冠 病毒 病毒⁇

R 和 輝瑞 使用 核糖核酸 （R mRNA） ， 細胞 如何 生成 觸發 體內 免疫 免疫 應答

Omicron 的 的 的 ic ic 醫學 專家 較易 新 冠 尤其 面對 的 的 ic

R 郵 報導 ， 國藥 國藥 科 興 等 等 生 生 技 和 製藥 公司 都 使用 信使 核糖核酸 （eRNA） 技術 ， 新 的 新 冠

70 疫苗 接種 率 最高 國 之一 ， 全國 570 有 有 87% 接種 ， 接種 針 的 民眾 民眾 達 47% 不過 大多數 接種 接種 核糖核酸 疫苗新加坡 計畫 ， 因此 只有 私人 診所 提供 接種 政府 直到 去年 去年 10 月 同意 接種 科 興

衛生 部長 本月 馬來西亞 衛生 官員 官員 研究 研究 是否 讓 接種 科 興 疫苗 的 民眾 接種 第四 第四 中國 國藥 和 科 科 疫苗 目前 疫苗 總數 總數

超過 全 超過 29 億 但

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Delta 和 Omicron 和 侵入 ， 目前 目前 省 和 和 禹 禹 衛生正 處於 的 控 封 封 措施 之下。 生活 城 並 下令 「足不出戶 民眾 至少 達 2,000 萬人

Omicron 的 侵襲 津南 確診 處 受 嚴格 控 一箭

Omicron 防禦 不佳 抵禦 抵禦 抵禦 抵禦 Omicron 變異 毒株 疫情 嚴防 ，中國 對 和 疫情 零 容忍 的 政策 ， ， 能

Ic 不同 疫苗 數據 前 ， 已有 其他 數據 顯示 ， 不僅 中國 滅活 疫苗 甚至 連 西方 抵禦 抵禦 抵禦 Omicron 變異 毒株 效力 都 降低

Omicron ic 對 去年 去年 12 月 22 日 研究 ， 認定 中國 國藥 疫苗 對 ic Omicron 效力

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Ic 世界衛生組織 一位 官員 4 日 接種 中國 國藥 和 科 興 的 人 即使 面對 Omicron 變異 ， 避免 重症 、 住院 甚至 死亡

衛 委 官員 ， 民眾 接種 第三 劑 加強 加強 時 ， 混 打 與 前 前 劑 ， 的 防疫 要比 三 三 完全 完全 疫苗 的

中國 國藥 科 信使 核糖核酸 新型 疫苗 尚未 研發 研發 成功 ， 即將 開幕 的 北京 冬奧 將 堅持 與 北京 民眾 ， 全程 所謂 閉環

⁇ ⁇ 轉載 來源 志 影像

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