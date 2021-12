Certificate for nine months for any vaccine. ‘It doesn’t make sense for them to have each other,’ says Klibeck iROZHLAS

Since the New Year, the validity period of Govt vaccination certificates has been reduced to nine months. A booster dose will be required to extend them, otherwise the certificate will expire. The Department of Health will also send an SMS message asking Johnson and Johnson to vaccinate those who have been vaccinated with the single-dose vaccine. Roman Klibek, president of the Czech Vaccinological Society, answered questions about the re-vaccination with radionuclide.



20:51 December 2, 2021

The modern vaccines we use today, even in children, do not use a completely classic approach. Clipek said in an interview that the classic vaccine contains the full virus Photo: Rene Wolfik Source: iROZHLAS.cz

How long is the certificate valid for those who have been vaccinated by Johnson & Johnson since the New Year? If the efficacy is significantly lower, is it nine months after vaccination?

The validity of the certificates will be the same. It does not make sense for each vaccine to have a different certification. But this applies even if one gets a second dose. The recommendation is to take a second dose two months later.

Listen to the full interview with Roman Klibeck

However, the certificate is valid for nine months before receiving the second benefit. This is because it is considered a single-dose vaccine and a single-dose primary vaccine course and a primary vaccination course is valid for nine months.

For two doses, this is a basic vaccine that is valid for nine months. This approach is the same and differs between basic vaccination and re-vaccination.

Re-vaccination can only be done with the Pfizer or Johnson vaccine & Johnson. What triggers strong security?

It does not matter if the two vaccines are structurally identical. Of all the Govt vaccines available, the mRNA vaccine is the most effective, so it does not matter if the Pfizer or Moderna vaccine is used.

There is data that a combination of vaccines is more effective than re-vaccinating with the same vaccine. How is that?

These are definitely the results of some isolated studies. It is important to know how vaccines are officially approved, registered and supported by the European Medicines Agency. For those vaccines, the same vaccine is used to re-vaccinate at this time.

For some reason it is known that in the absence of this or that vaccine, they may be more likely to be relapsed than to expect a second vaccine, but certainly based on the results of these studies.

How many times are these differences not statistically significant, one has to think and integrate. The simplest approach is to use the same vaccine used for the basic vaccine.



Není pak problém, že lidé si mohou vybrat? Pokud se pak mají rozhodnout, tak vlastně nemají informace, čím se přeočkovat nebo co je pro ně lepší.

Myslím, že informace mají. Když jsem dostal vakcínu Pfizer, která potřebuje po šesti měsících přeočkování, tak použiju vakcínu Pfizer. Je to podobné jako u klíšťové encefalitidy, kdy většinou lidi, kteří byli očkovaní Encepurem, dostanou Encepur.

Ti, co dostali FSME-IMMUN, dostanou FSME-IMMUN. V případě, že vakcína momentálně není, tak to zamění. Prostě pro přeočkování, pokud je, je nejjednodušší volbou použít tu samou vakcínu jako pro základní očkování.

Co lidé, kteří měli třeba po očkování tou určitou vakcínou silné vedlejší příznaky. Těm byste doporučil, aby zkusili druhou vakcínu pro třetí dávku?

Nemyslím si, že změna vakcíny byla zárukou toho, že člověk nebude mít pobolívání ramene, únavu nebo zvýšenou teplotu. Jsou prostě lidé, kteří více reagují a mají zvýšené fyziologické reakce po očkování. Jiní to zas lépe snášejí.

Dalo by se toho využít, v případě, že by tam byly náznaky alergické reakce, tak, že jiná vakcína může mít jiné složení. Určitě to, když jsem měl bolestivost a únavu po předchozích dvou dávkách, že použiju jinou třetí dávku jiné vakcíny ještě není zárukou toho, že budu bez potíží a bude to lepší. Takhle to asi fungovat nebude.



Lidé popisují různé vedlejší účinky po jednotlivých dávkách. U některých jim nebylo nic, jiní měli třeba po druhé dávce teplotu nebo bolesti hlavy. Někdo byl v pořádku a někdo měl po třetí dávce silnější vedlejší účinky, i když předtím žádné neměl. Na čem to záleží? Proč má někdo po stejné očkovací látce, jinou reakci poprvé, podruhé a potřetí?

Záleží, v jakém období to přišlo a v jakém stavu organismus je. Je to velice individuální a je to otázka vnímavosti prahu bolesti. Zpravidla to, co platí, je, že třetí dávka bývá lépe snášena. Těch reakcí po třetí a po přeočkovací dávce bývá méně než po první nebo druhé. Ale i u jiných očkování je velice individuální.

Je to dáno vnímavostí organismu a tím, jak funguje imunitní systém ve smyslu, jak hodně se projevuje, tím že začal pracovat. Někdo o tom ani neví a u někoho se to projeví bolestivostí, zduřením uzlin, zvýšenou teplotou. Reakce na stimulaci imunitního systému se navenek projevuje odlišně.

Záleží na množství protilátek? Pokud mám velké množství protilátek a nechám se ještě přeočkovat třetí dávkou, tak potom třeba ty vedlejší účinky jsou větší?

Na tom to úplně nezáleží.

Úplně, vůbec nebo částečně?

Takto se to stanovit nedá. Tím, že se nedoporučuje vyšetřovat protilátky v souvislosti s přeočkováním, tak to není něco, co by dominantně ovlivňovalo možné reakce.

Pokud by tomu tak bylo, tak by každý měl nastavenou jinou hladinu protilátek, kdy se má začít přeočkovávat. Tak to není. Vychází se z toho, že přeočkování v určitém čase přijde, s ohledem na to, jakou hladinu protilátek daný člověk má.

Je hodně lidí, kteří mají dvě dávky vakcíny a také prodělali covid. Jak oni se mají očkovat tou třetí dávkou?

Zde je imunitní odpověď je dostatečně silná. Jsem přesvědčený o tom, že tato kombinace zaručuje člověku daleko delší a silnější ochranu než člověk, který covid vůbec neprodělal a měl jenom ty dvě dávky. U takovýchto lidí přeočkování není nezbytně nutné.

Zase záleží, kdy to člověk třeba s oslabenou imunitou a chronickým onemocněním, tak on na ty dvě dávky, i přestože prodělal covid, nemusel mít tak silnou a výraznou imunitní odpověď jako zdravý a mladý jedinec. Takový člověk by to přeočkování potřeboval.



Takže tady třetí dávkou nepřeočkovávat?

Není to nezbytně nutné. Nicméně ten člověk může počkat na hranici devíti měsíců, protože pokud se nezmění přístup, tak po devíti měsících mu samozřejmě vyprší platnost certifikátu a bude potřebovat prodloužit ochranu a certifikát přeočkovací dávkou.

Někteří lidé čekají na vakcínu od společnosti Novavax, která pracuje na jiném principu. Obsahuje umrtvený virus tak jako klasické vakcíny. Zatím ji schvaluje Evropská léková agentura. Bude ji Česká republika nakupovat?

To je otázka na Ministerstvo zdravotnictví, které ví, jaké objednávky udělalo.

A co doporučujete vy?

Určitě je vždycky lepší mít zásobárnu většího spektra vakcín. V tomto období každá registrovaná vakcína, která je k dispozici, může mít svoje zastoupení. Ale jenom abychom si nemysleli, že je to takzvaná klasická vakcína, že je to něco daleko vyzkoušeného, lepšího.

Dnešní moderní vakcíny, které používáme, i u dětí, už ten úplně klasický přístup nepoužívají. Klasický znamená, že se ve vakcíně nachází celý virus.

Většinu očkovacích látek, které používáme v dospělosti i u dětí už nejsou celobuněčné vakcíny, ale jsou subjednotkové. Neobsahují celý virus nebo celou bakterii. Například u černého kašle se právě z těch celobuněčných přešlo na subjednotkové.

Termín klasická vakcína znamená, že to jsou úplné počátky toho očkování ale už v dnešní době a řadu let se používají jiné generace vakcín, které se víc blíží tomu, co běžně používáme na covid.

