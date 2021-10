Rock This City # 14: Arthur Satan + Last Night + Movie Pav, 10 November 2021, Pav.

Rock This City # 14: Arthur Satan + Last Night + Movie 2021-11-10 19: 00: 00-2021-11-10 Maison DL Editor La Centrifuge

Pau Pyrnées-Atlantiques

Screening of Punk The Capital, Creating a Soundtrack + Meeting with American Director James Jun Schneider

Punk The Capital, creating a sound movement

James June Schneider, Paul Bisho, Sam Levine / USA / 2019 / 1h30 / Documentary / VOSTF

9pm concert

Arthur Satan (Pop Folk – Bordeaux)

Last Night (Punk Rock – Paris)

+33 5 59 27 27 08

