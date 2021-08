A hospital in North Ossetia has experienced a power outage. Nine patients with severe goiter died of iROZHLAS

Nine patients suffering from Govit-19 disease have died due to lack of oxygen at a hospital in Vladikavkaz, the administrative center of North Ossetia in southern Russia. The Russian News Agency (TASS) reported on Monday. Dozens of other patients in the intensive care unit are fighting for their lives. Investigators from the Federal Criminal Center are investigating the case at the scene.



Vladikavkas

22:04 August 9, 2021

Dozens of other patients in the intensive care unit are fighting for their lives Source: Profimedia

“There were a total of 71 people in the intensive care unit. Nine died and 62 patients were in critical condition,” the Russian news agency quoted an unnamed source from local health officials as saying. Russia News Agency He later clarified that eight women and a man aged 47 to 85 had died. They were all in the intensive care unit because they were all in a critical condition.



Vláda autonomní republiky tvrdí, že za výpadkem kyslíku je technická závada. Ta se projevila, když prasklo podzemní potrubí, které kyslík přivádí.

„Fakticky nastalo to, že praskla trubka, která je vedena pod zemí, a to vedlo k výpadku kyslíku v nemocnici ve Vladikavkaze, kde kvůli tomu zemřelo devět lidí,“ uvedl podle agentury Interfax Sergej Menjajlo, dočasně pověřený vedením republiky.

Místo závady bylo podle něj zjištěno a porucha se opravuje. Dodal, že zdravotnický personál začal připojovat pacienty napojené na plicní ventilátory ke kyslíku v tlakových lahvích, které začali přivážet z Mozdoku, Krasnodaru i Moskvy. Ujišťoval také, že od úterý bude ve všech nemocnicích zajištěna rezervní dodávka kyslíku.

„Očití svědci vylíčili, že lékaři poprosili příbuzné pacientů, kteří byli u vchodu do nemocnice, aby pomohli přepravit pacienty do jiných místností, kde je bylo možné napojit na rezervní systém dodávek kyslíku. Kdyby tito lidé nepomohli, obětí by bylo nejspíše více,“ napsal Kommersant na svém webu.

„Teď už je vše v pořádku a životy pacientů nejsou v ohrožení,“ ujišťují úřady.

V nemocnici se podle úřadů nachází celkem 651 lidí, včetně 308 pacientů s covidem-19, poznamenala BBC. Oběťmi výpadku kyslíku se stali pacienti, kteří byli ve vážném stavu.

ČTK



