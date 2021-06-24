Palette Token の IEO ト ク の IEO

EO イ ン ク IEO 詳細 が

Coincheck IEO EO 開始 「21 21 24 は 、 2021 年 7 月 1 日 に IEO 、 ッ ト発 表た

IEO （Initial Exchange Offering EO に よ 資金 資金 国内 初 初 試

IEO メ

IEO と は, 企業 や プ ロ ジ ェ ク ト 等 が ユ ー テ ィ リ テ ィ · ト ー ク ン を 電子 的 に 発 行 す る こ と で 資金 調 達 を 行 う 仕 組 み で あ る ICO (Initial Coin Offering) の 中 で も, 暗号 資産 取 引 所 が 主体 と な っ て プ ロ ジ ェ ク ト 審査, お よ び ト ー ク ン売 モ

従 来 の ICO (イ ニ シ ャ ル · コ イ ン · オ フ ァ リ ン グ) と 比較 し て, 仮 想 通貨 取 引 所 の 審査 を 経 て い る こ と か ら プ ロ ジ ェ ク ト の 信 頼 性 が 向上 す る ほ か, 新 規 上場 を 前提 と し た 調 達 支援 と な る こ と か ら 流動 性 もさ い メ リ ッ ト が

EO EO I I EO EO I I I.る

海外 に お い て は, 世界 中 の 開 発 者 · 投資 家 · サ ー ビ ス プ ロ バ イ ダ ー 等 の ネ ッ ト ワ ー ク 参加 者 と オ ー プ ン な 分散 型 ネ ッ ト ワ ー ク を 構築 す る 手段 や 新 た な イ ン セ ン テ ィ ブ 設計 の 手段 と し て IEO が 活用 さ れ て い る と い う.

IEO は, ト ー ク ン 発 行 に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ の 形成 · 強化 や 資金 調 達 を 暗号 資産 取 引 所 が 支援 す る モ デ ル で, 最大 手 取 引 所 の バ イ ナ ン ス な ど 国外 の 取 引 所 で は 活 発 に 行 わ れ て き た が, 国内 で の 実 現 に至

2019 年 以降 に は, バ イ ナ ン ス の IEO 独自 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「Binance Launchpad (バ イ ナ ン ス · ロ ー ン チ パ ッ ド)」 で, ト ー ク ン の 初 値 価 格 の 高 騰 事例 が 相 次 ぐ な ど し た. 国内 市場 で 成功 す る か ど う か は 未知数 で あ る が, IEO サ ー ビ ス人 化 化 る う な こ と が が あ れ 、 第二 第二 以降 含 ケ ッ の 関心 集 る 可能性 も あ あ そ

は 弾 は Palette Token PLT

Coincheck I 弾 弾 ash ash た ash ash ash 「「 「21 t 21り

Ash 行者 ： 株式会社 Hashpalette T 行 ト ー ン Palette Token （PLT ,000 発 枚 ： ： 1,000,000,000 30 売 数 ： ： 230,000,000 （［［23］ ： 売 価 ： ： 4.05 ／ PLT 込

「Palette Token」 は, エ ン タ ー テ イ ン メ ン ト 領域 に 特 化 し た NFT プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 「Palette」 で 利用 さ れ る, ERC20 準 拠 の 暗号 資産 .Palette は マ ン ガ · ア ニ メ · ス ポ ー ツ · 音 楽 を は じ め と す る 日本 発 コ ン テ ン ツ の グ ロ ー バ ル 発 信 の 強化 を行 う コ ン ソ ー シ ア ム 型 ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン プ ラ ッ ト フ ォ ー ム で あ り, NFT (ノ ン フ ァ ン ジ ブ ル ト ー ク ン) を 利用 し た コ ン テ ン ツ 流通 に 最適 化 さ れ た ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン ネ ッ ト ワ ー ク.

T Palette と い 独自 ソ ー シ ェ.

、 た 、 Paletteク ロ ス チ ェ ー ンT 用 い て Ethereum 等 の ブ 続 機能 を 有 て て 対

イ ン ッ ク ク は プ レ ス リ リ ス よ 抱負 を 述 べ

日本 の 暗号 資産 投資 家 が, よ り 安全 か つ 簡 単 に 国内外 の 有望 な プ ロ ジ ェ ク ト へ 参加 で き る 環境 を 提供 す る こ と で, 暗号 資産 · ブ ロ ッ ク チ ェ ー ン 関 連 の プ ロ ジ ェ ク ト を 支援 し, 暗号 資産 市場 の 更 な る 発 展 に 貢献て

IEO 参加 は ・ プ 支援

込 み

Palette Token は 購入 申 込 み は は Coincheck の 口 座 が 必要 と

イ ン ク 開 示 し た 、 定 は 以下 の